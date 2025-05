Festival Brasil Sabor movimenta 45 restaurantes em quatro cidades de MS

De 15 de maio a 15 de junho, o Festival Brasil Sabor transforma Mato Grosso do Sul em um verdadeiro roteiro de experiências gastronômicas. Realizado pela Abrasel no MS, o evento conta com a participação de 45 estabelecimentos em quatro cidades: Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Bonito.

O festival valoriza a culinária regional ao mesmo tempo em que impulsiona o movimento nos bares e restaurantes. O evento também conta com o apoio do Sebrae/MS.

O festival é uma oportunidade para que empresários apresentem novas receitas ou destaquem pratos já consagrados no cardápio. É o caso de Daniel de Alessio, do restaurante Mandhi Cozinha Autêntica, de Dourados, que participa pela primeira vez.

Ele inscreveu o Crudo de Peixe, uma entrada com lombo de pirarucu marinado no molho japonês ponzu, servido com coalhada seca, gergelim torrado e molho pesto. “É o prato queridinho da casa. Escolhi ele para divulgar o restaurante e já penso em participar do Festival Bar em Bar com um prato individual”, afirmou.

Em Bonito, o restaurante Cantinho da Vovó, do empresário Valentim Aparecido dos Santos, trouxe uma releitura de um prato tradicional de seu buffet. O Jabuticarne une carne bovina ao molho de jabuticaba e creme de abóbora cabotiá.

“É uma combinação equilibrada de sabores, unindo o salgado e o doce. Uma experiência perfeita para quem aprecia o agridoce”, comentou Valentim.

Serviço

Período: Até 15 de junho

Cidades participantes: Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Bonito

Estabelecimentos: 45 restaurantes

Realização: Abrasel no MS

Patrocínio local: Sebrae/MS

Pratos e participantes: Acesse aqui

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também