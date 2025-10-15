Festival 'Curta Campo Grande' seleciona mais de 50 filmes para exibição em novembro

A segunda edição do Festival Curta Campo Grande divulgou, nesta quarta-feira (15), os filmes selecionados para as mostras competitivas Curta Brasil, Curta MS e Curta Doc. Ao todo, 58 curtas-metragens integram a programação oficial, que será exibida de 11 a 15 de novembro em diversos espaços culturais da capital sul-mato-grossense.

Com 1.187 inscrições vindas de todas as regiões do Brasil, o festival bateu recorde de participação e reforça seu lugar entre os principais eventos dedicados ao curta-metragem no país. A curadoria priorizou a diversidade de perspectivas, dando destaque a produções dirigidas por mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+ e realizadores de territórios periféricos.

Uma das novidades desta edição é a criação da mostra Curta Doc, voltada exclusivamente a documentários, atendendo a uma demanda dos próprios realizadores e valorizando as especificidades narrativas do gênero. A produção local também ganha fôlego: o número de filmes sul-mato-grossenses selecionados cresceu de 6 para 10, impulsionado pelas políticas públicas como a Lei Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc.

Os curtas selecionados concorrerão ao Troféu Tuiuiú em 12 categorias, incluindo melhor curta de ficção, documentário, direção, roteiro, atuação, fotografia, montagem, arte e som.

O festival também prestará uma homenagem ao cineasta Cândido Alberto da Fonseca, uma das figuras pioneiras do audiovisual em Mato Grosso do Sul, falecido em abril deste ano, aos 71 anos. Natural de Campo Grande, Cândido foi roteirista, teatrólogo, jornalista e gestor cultural. Seu curta-metragem Conceição dos Bugres (1980) — um registro precioso da artista plástica homônima — será exibido na noite de encerramento.

O Festival Curta Campo Grande é realizado pela Corixo Produções, com apoio da Fundac, Fundtur, Setesc e recursos da Política Nacional Aldir Blanc, via Ministério da Cultura. As exibições ocorrerão em espaços como a Associação Cultural Teatro do Mundo, Casa de Cultura de Campo Grande, Aliança Francesa e Escola Estadual Maria Constança de Barros Machado.

Mais informações e a programação completa serão divulgadas em breve no site festivalcurtacampogrande.com e no perfil do Instagram @festivalcurtacampogrande.

Confira os filmes selecionados para as mostras competitivas Curta Brasil, Curta MS e Curta Doc:

MOSTRA CURTA MS

1. A última porteira, de Rodrigo da Silva Rezende;

2. Eleonora, de Lígia Tristão Prieto;

3. Les garçons, de Bruno Nishino e Marco Calábria;

4. Olhos fechados, de Roberto Leite;

5. Sebastian, de Cainã Siqueira;

6. Tempestade ocre, de Deivison Pedrê

MOSTRA CURTA BRASIL

1.A mulher esqueleto, de Yolanda Barros Margarida Freire – GO;

2. Arame farpado, de Gustavo Carvalho – SP;

3. A saga, de Dayse Amaral Dias – MG;

4. Boiúna, de Adriana de Faria – PA;

5. Bijupirá, de Eduardo Boccaletti – BA;

6. Cardo, de Allan Riggs e Guilherme Suman – RS;

7. Cavalo marinho, de Leo Tabosa – PE;

8. Fruta Fizz , de Kauan Okuma Bueno – SP;

9. Fuá, o sonho, de Viviane Jag Feg Farias e Amália Brandoff – RS;

10. O céu não sabe meu nome, de Carol Aó – SP;

11. Quando eu for grande, de Manu Cappu – PR;

12. Linda Hotel, de Vladimir Seixas – RJ;

13. Mãe, de João Monteiro – RS;

14. Minha mãe é uma vaca, de Moara Passoni – SP/MS;

15. O primo holandês, de Bruno Lindoso – AL;

16. Peixe Morto, de João Fontanelle – CE;

17. Subsolo, de Miwa Yanagizawa – RJ;

18. Via sacra, de João Campos – DF;

MOSTRA CURTA DOC

1. Campo cênico, de Pedro Miyoshi – MS;

2. Contra correnteza, de Henrique Fabiano de Souza – RJ;

3. Construindo a quarta parede, de Bruno Augusto da Silva – MS;

4. Jardim de Pedra, de Daphyne Schiffer Gonzaga e Rodrigo da Silva Rezende – MS;

5. Koi e o rio, de Ricardo Pieretti Câmara e Maurício Copetti – MS;

6. Outros abrigos, de Thiago Cardoso – PR;

7. Palavra, de Deivison Fonseca Fiuza – BA;

