Menu
Menu Busca quarta, 05 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Festival Curta Campo Grande traz mais de 50 filmes e novas vozes do cinema brasileiro

Programação gratuita reúne produções, debates e mostras temáticas de 11 a 15 de novembro

05 novembro 2025 - 14h40Luiz Vinicius
Exibição na Escola Estadual Maria Constança Barros MachadoExibição na Escola Estadual Maria Constança Barros Machado   (Bruna Motta)

O Festival Curta Campo Grande chega à segunda edição entre os dias 11 e 15 de novembro, com programação gratuita e mais de 50 filmes selecionados. O evento se consolida como um dos principais do Centro-Oeste dedicados a curtas-metragens e inclui mostras, debates, oficinas e encontros entre público e realizadores.

A abertura oficial, no dia 12, será marcada pela exibição dos quatro curtas do projeto Director’s Factory Ceará Brasil, iniciativa voltada à formação e internacionalização de novos cineastas, apadrinhada por Karim Aïnouz. As produções estrearam na Semana dos Realizadores, durante o Festival de Cannes 2025, e um dos títulos — Ponto Cego — venceu o prêmio de melhor curta da mostra Novos Rumos, no Festival do Rio.

Com recorde de filmes inscritos, o Curta Campo Grande reforça o papel de vitrine para o cinema local e o intercâmbio com produções de outras regiões. A curadoria deste ano busca ampliar a diversidade estética e incentivar o diálogo entre realizadores sul-mato-grossenses e o cenário nacional e internacional.

A programação foi pensada para garantir a participação do público em todas as atividades, sem sobreposição de horários. As mostras terão temáticas variadas — infantil, francesa, documental, nacional e regional —, com espaço para ações formativas e debates.

O objetivo é criar um ambiente de troca e aprendizado em torno do curta-metragem brasileiro.

Programação completa:

11/11 (Terça-feira)

·       Sessão Livre para estudantes da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado – fechada para alunos da escola;

12/11 (Quarta-feira)

·        Sessão Livre para estudantes da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado – fechada para alunos da escola;

  • 20h | Cerimônia de Abertura, show com Luciana Fisher  e exibição dos curtas da coleção Directors’ Factory Ceará Brasil;
    Local: Associação Cultural Teatro do Mundo, rua Barão de Melgaço, 177, Centro;

13/11 (Quinta-feira)

  • 14h | 2º Laboratório de Projetos de Curta-Metragem (pitching público)
    Local: Casa de Cultura de Campo Grande, avenida Afonso Pena, 2270, Centro;

  • 15h | Panorama do Novo Cinema Francês
    Local Aliança Francesa, rua Antônio Maria Coelho, 1719, Vila Planalto;

  • 17h | Mostra Competitiva 1
    Local: Teatro do Mundo;

  • 19h | Mostra Competitiva 2
    Local: Teatro do Mundo;

  • 21h | Mostra Competitiva 3
    Local: Teatro do Mundo;

14/11 (Sexta-feira)

  • 14h | Palestra – Distribuição e Internacionalização de Curtas, com Ailton Franco
    Local: Teatro do Mundo;

  • 15h | Panorama do Novo Cinema Francês
    Local: Aliança Francesa;

  • 15h30 | Mostra Curta Doc 1
    Local: Teatro do Mundo;

  • 17h | Mostra Competitiva 4
    Local: Teatro do Mundo;

  • 19h | Mostra Competitiva 5
    Local: Teatro do Mundo;

  • 21h | Mostra Competitiva 6
    Local: Teatro do Mundo;

15/11 (Sábado)

  • 14h | Mostra Curta Doc 2
    Local: Teatro do Mundo;

  • 14h | Sessão Acessível
    Local: Casa de Cultura;

  • 15h15 | Aula Magna – Direção Cinematográfica, com Fernando Coimbra
    Local: Teatro do Mundo;

  • 16h | Mostrinha – curtas voltados ao público infantil e infantojuvenil
    Local: Casa de cultura;

  • 18h30 | Encontro com Realizadores
    Local: Teatro do Mundo;

  • 21h | Cerimônia de Premiação, show com Begèt Lucena  e Encerramento
    Local: Teatro do Mundo.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

A modernização faz parte do programa permanente de melhorias no trânsito
Cidade
Novos radares entram em fase de testes em Campo Grande
Reprodução
Cultura
Humorista francês, Halloween e Jads & Jadson agitam sabadão na Capital
Concursos de fantasias de Hallowen, shows de Eduardo Costa e Jads & Jadson animam a capital
Cultura
Concursos de fantasias de Hallowen, shows de Eduardo Costa e Jads & Jadson animam a capital
Eduardo Costa -
Cultura
É hoje! Eduardo Costa faz show com entrada gratuita na Expogenética MS na Capital
Musical chega a Campo Grande com humor ácido e crítica à sociedade moderna
Cultura
Musical chega a Campo Grande com humor ácido e crítica à sociedade moderna
Chef Paulo Machado
Cultura
Chef de MS leva sabor pantaneiro mundo afora e receitas para eventos internacionais
Segundo o coordenador do projeto, Ralfer Campagna, a revista busca preservar a memória da dança em MS
Cultura
Projeto celebra a criação artística e preserva a memória da dança sul-mato-grossense
Wagner Moura em "O Agente Secreto"
Cultura
Wagner Moura e "O Agente Secreto" são indicados ao Gotham Awards
O jacaré-coroa imóvel em meio ao cardume de corimbas
Cultura
Fotografia tirada em passeio turístico de MS vence prêmio internacional
Atleta do Real Madrid e influencer
Cultura
Com balões e rosas, Vinicius Júnior assume namoro com Virgínia: 'V&V'

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Trânsito
Morre servidor da Sesau atropelado por motociclista na rua Brilhante, em Campo Grande