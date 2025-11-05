Festival Curta Campo Grande traz mais de 50 filmes e novas vozes do cinema brasileiro

O Festival Curta Campo Grande chega à segunda edição entre os dias 11 e 15 de novembro, com programação gratuita e mais de 50 filmes selecionados. O evento se consolida como um dos principais do Centro-Oeste dedicados a curtas-metragens e inclui mostras, debates, oficinas e encontros entre público e realizadores.

A abertura oficial, no dia 12, será marcada pela exibição dos quatro curtas do projeto Director’s Factory Ceará Brasil, iniciativa voltada à formação e internacionalização de novos cineastas, apadrinhada por Karim Aïnouz. As produções estrearam na Semana dos Realizadores, durante o Festival de Cannes 2025, e um dos títulos — Ponto Cego — venceu o prêmio de melhor curta da mostra Novos Rumos, no Festival do Rio.

Com recorde de filmes inscritos, o Curta Campo Grande reforça o papel de vitrine para o cinema local e o intercâmbio com produções de outras regiões. A curadoria deste ano busca ampliar a diversidade estética e incentivar o diálogo entre realizadores sul-mato-grossenses e o cenário nacional e internacional.

A programação foi pensada para garantir a participação do público em todas as atividades, sem sobreposição de horários. As mostras terão temáticas variadas — infantil, francesa, documental, nacional e regional —, com espaço para ações formativas e debates.

O objetivo é criar um ambiente de troca e aprendizado em torno do curta-metragem brasileiro.

Programação completa:

11/11 (Terça-feira)

· Sessão Livre para estudantes da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado – fechada para alunos da escola;

12/11 (Quarta-feira)

· Sessão Livre para estudantes da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado – fechada para alunos da escola;

20h | Cerimônia de Abertura, show com Luciana Fisher e exibição dos curtas da coleção Directors’ Factory Ceará Brasil;

Local: Associação Cultural Teatro do Mundo, rua Barão de Melgaço, 177, Centro;

13/11 (Quinta-feira)

14h | 2º Laboratório de Projetos de Curta-Metragem (pitching público)

Local: Casa de Cultura de Campo Grande, avenida Afonso Pena, 2270, Centro;

15h | Panorama do Novo Cinema Francês

Local Aliança Francesa, rua Antônio Maria Coelho, 1719, Vila Planalto;

17h | Mostra Competitiva 1

Local: Teatro do Mundo;

19h | Mostra Competitiva 2

Local: Teatro do Mundo;

21h | Mostra Competitiva 3

Local: Teatro do Mundo;

14/11 (Sexta-feira)

14h | Palestra – Distribuição e Internacionalização de Curtas, com Ailton Franco

Local: Teatro do Mundo;

15h | Panorama do Novo Cinema Francês

Local: Aliança Francesa;

15h30 | Mostra Curta Doc 1

Local: Teatro do Mundo;

17h | Mostra Competitiva 4

Local: Teatro do Mundo;

19h | Mostra Competitiva 5

Local: Teatro do Mundo;

21h | Mostra Competitiva 6

Local: Teatro do Mundo;

15/11 (Sábado)

14h | Mostra Curta Doc 2

Local: Teatro do Mundo;

14h | Sessão Acessível

Local: Casa de Cultura;

15h15 | Aula Magna – Direção Cinematográfica, com Fernando Coimbra

Local: Teatro do Mundo;

16h | Mostrinha – curtas voltados ao público infantil e infantojuvenil

Local: Casa de cultura;

18h30 | Encontro com Realizadores

Local: Teatro do Mundo;

21h | Cerimônia de Premiação, show com Begèt Lucena e Encerramento

Local: Teatro do Mundo.

