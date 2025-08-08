Menu
Cultura

Festival D'Água na Peneira celebra a primeira infância com arte e cultura na Capital

Evento gratuito acontece de 5 a 7 de setembro no Centro Cultural José Octávio Guizzo

08 agosto 2025 - 16h23Carla Andréa

De 5 a 7 de setembro, o Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande, será o cenário do Festival D'Água na Peneira Arte e Cultura para a Primeira Infância, um evento totalmente gratuito que propõe uma verdadeira imersão na sensibilidade e no universo poético das crianças pequenas.

Voltado especialmente para bebês, crianças da primeira infância, famílias, professores e agentes culturais, o Festival é um convite à convivência, ao brincar e ao encantamento por meio de espetáculos, oficinas, contações de histórias, dança, música e rodas de conversa.

A programação reúne artistas de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. 

Idealizado pelas artistas Giulia Schröder (MS) e Juliana Daher, da Cia Pé de Moleque (MG), o Festival tem como proposta valorizar a poética da infância e reconhecer o bebê e a criança pequena como sujeitos culturais. 

A programação inclui ainda uma exposição de obras de arte produzidas por crianças de escolas públicas de Campo Grande e Belo Horizonte, evidenciando o protagonismo infantil também como criadoras de cultura.

Programação completa

05 de setembro (quinta) Tema: "Gostava mais do vazio do que do cheio"

14h às 16h Oficina de Formação: Acalantos e Brincadeiras Lucilene Silva (SP)

19h Abertura com Peneirinha de Versos Cia D'Água na Peneira (MS)

19h30 Roda de Conversa: Poéticas na Primeira Infância, com Lucilene Silva (SP), Juliana Daher (MG), Mariana Stocchero (MS) e mediação de Giulia Schröder

06 de setembro (sexta) Tema: "Do chão e das coisas desimportantes"

10h Oficina: Dança Materna para bebês de colo Ludmila Yarasukai (MG)

10h Vivência literária: Leitura no Colo Cia Pé de Moleque (MG)

11h Espetáculo teatral: Tindolelê Trupe Teatro de Brincar (MS)

14h Contação de Histórias Ciro Brincante (MS)

15h Oficina: Dança Materna para bebês caminhantes Ludmila Yarasukai (MG)

16h Espetáculo musical: Canto de Passarim Cia Pé de Moleque (MG)

07 de setembro (sábado) Tema: "Peraltagens"

10h Oficina: Meu livro na ponta dos dedos Júlia Azeredo (MG)

10h Oficina: Corpo que risca, história que dança Bárbara Flor (MG)

11h Oficina: Vivências Musicais Mariana Stocchero (MS)

14h Teatro de Mamulengos: Eu e tu puxa o rabo do tatu Bárbara Flor (MG)

15h Oficina: Brincando com palavras (crianças de 3 a 6 anos) Júlia Azeredo (MG)

16h Encerramento: Brincaço Cultural Cia D'Água na Peneira (MS)

