Cultura

Festival de Ballet "O Reino das Águas" acontece de 27 a 29 de outubro na Capital

Espetáculo reúne mais de 380 alunos do Projeto Oficina Pública de Ballet no Teatro Glauce Rocha

21 outubro 2025 - 17h43Carla Andréa

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), realiza nos dias 27, 28 e 29 de outubro, às 19h, no Teatro Glauce Rocha, na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), o Festival de Ballet “O Reino das Águas – Fundo do Mar”.

O evento celebra o trabalho desenvolvido ao longo do ano pelo Projeto Oficina Pública de Ballet, iniciativa que tem transformado a vida de centenas de crianças e adolescentes por meio da dança.

Criado em 2017, o projeto tem como objetivo democratizar o acesso à arte e à formação cultural, atendendo atualmente cerca de 380 alunos, com idades entre 4 e 16 anos.

As aulas são oferecidas gratuitamente em três núcleos e cinco subnúcleos distribuídos em várias regiões da capital, como o Centro Olímpico Vila Nasser, Parque Ayrton Senna, Parque Jacques da Luz, Instituto Misericordes, Instituto Meimei, e associações de moradores dos bairros Jardim Bonança e Coophatrabalho, além do CRAS Valéria Lopes da Silva.

O espetáculo “O Reino das Águas – Fundo do Mar” marca o encerramento do ano letivo do projeto e será dividido em três noites, com apresentações dos diferentes núcleos.

O evento também contará com participações especiais da Escola Pantanal em Dança, do Núcleo de Dança do Colégio Oswaldo Tognini e do Projeto de Dança Ballet Marcos André, ampliando a diversidade artística das apresentações.

Programação:
27/10 (segunda-feira), às 19h – Centro Olímpico Vila Nasser e Parque Ayrton Senna
28/10 (terça-feira), às 19h – Instituto Misericordes, Associação de Moradores do Jardim Bonança, Associação de Moradores do Coophatrabalho e CRAS Valéria Lopes da Silva
29/10 (quarta-feira), às 19h – Parque Jacques da Luz

