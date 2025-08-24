Menu
Cultura

Festival de Bonito atrai 20 mil visitantes e injeta R$ 23 milhões na economia local

Rede hoteleira registrou ocupação máxima e comércio local teve aumento de até 80% nas vendas

24 agosto 2025 - 14h14Sarah Chaves

O Festival de Inverno de Bonito (FIB) encerra hoje (24), em Bonito, após cinco dias de atividades culturais, apresentações musicais e forte impacto econômico. Com início no dia 20, o evento atraiu cerca de 20 mil visitantes e deve resultar em cerca de R$ 23,22 milhões em impacto direto, segundo a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

O público que passou por Bonito durante o festival pode conferir shows de artistas consagrados como Elba Ramalho, Titãs, Samuel Rosa e Jorge Aragão, consolidando o festival como um dos principais eventos culturais da regiã. A programação musical se encerra hoje com a apresentação da dupla Guilherme & Santiago no Palco Lua.

Durante os cinco dias, a rede hoteleira local registrou ocupação plena, e turistas gastaram, em média, R$ 387 por dia, circulando em setores como hospedagem, gastronomia, comércio e serviços turísticos. Restaurantes relataram alta na movimentação — em alguns casos, as vendas chegaram a aumentar até 80% em comparação com períodos normais.


O FIB também foi marcado por uma programação cultural variada: teatro, oficinas, artesanato, apresentações de dança e jazz de rua enriqueceram a experiência do público, integrando cultura, economia e turismo de forma inovadora.

