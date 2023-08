Academia de Letras estará no Festival de Bonito

Começa nesta quarta-feira (23), e segue até o domingo (27), o Festival de Inverno de Bonito 2023, que contará com a presença da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), com bate-papos e palestras durante três dias do evento.

Os imortais Henrique de Medeiros, Raquel Naveira, Rubenio Marcelo e Samuel Xavier Medeiros estarão presentes em Bonito nos dias 25, 26 e 27 de agosto abordando caraterísticas da literatura sul-mato-grossense, seus autores e linguagens.

Serão analisados pelos autores os temas “O conto e a crônica na literatura sul-mato-grossense”, “Os costumes e a linguagem da literatura sul-mato-grossense”, “Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e sua História Literocultural” e “A influência da fronteira, a linguagem da literatura sul-mato-grossense.

A presença dos imortais começa na sexta-feira (25), com o escritor, acadêmico e presidente da ASL, Henrique de Medeiros, que irá retratar a história da instituição, que recentemente completou cinquentenário.

No mesmo dia, o escritor e acadêmico Samuel Xavier Medeiros estará palestrando sobre o conto e a crônica dentro da cultura do Estado e do Brasil desde o Século XVIII à modernidade.

No sábado é a vez da poeta e acadêmica Raquel Naveira bater um papo com quem estará pelo evento, conversando sobre a influência da fronteira, a linguagem e os caminhos da literatura sul-mato-grossense.

O domingo encerra as atividades da ASL com o escritor e acadêmico Rubenio Marcelo, discutindo a literatura sul-mato-grossense e sua expressão cultural no idioma e costumes.

Confira a programação e onde encontrar os imortais durante o Festival:

“Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e sua História Literocultural”

Henrique de Medeiros.

Dia 25 de agosto de 2023, às 08h.

Escola BCG.

“O conto e a crônica na literatura sul-mato-grossense”,

Samuel Xavier Medeiros.

Dia 25 de agosto de 2023, às 16h.

Lounge Literário, Praça da Liberdade.

“A influência da fronteira, a linguagem da literatura sul-mato-grossense”

Raquel Naveira.

Dia 26 de agosto de 2023, às 16h.

Lounge Literário, Praça da Liberdade.

“Os costumes e a linguagem da literatura sul-mato-grossense”

Rubenio Marcelo.

Dia 27 de agosto de 2023, às 16h.

Lounge Literário, Praça da Liberdade.

