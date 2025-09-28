Festival de canção, ping pong e música clássica são atrações do domingo na Capital

A cidade de Campo Grande ainda terá bastante agitação em termos culturais neste domingo (28).
Algumas das atrações previstas para o último dia do final de semana está voltado para o festival de canção, um torneio de ping pong no Capivas e música clássica.
Confira a programação:
18º Festival Encontro com a Música Clássica - Do dia 28 de setembro a 1º de outubro, o Teatro Glauce Rocha vai receber artistas regionais e de todo o Brasil, misturando erudição e repertórios diversos.
Horário: 20h
Local: Teatro Glauce Rocha
Entrada: Gratuita
Sesi Festival da Canção - Reunindo estudantes de oito cidades sul-mato-grossenses, o Festival visa estimular a criatividade e o talento de pequenos músicos. Nesta edição, haverá ainda participação da cantora Evelyn Lechuga.
Horário: 18h30
Local: Teatro Dom Bosco
Entrada: Gratuita
Capionato de Ping Pong - O Capivas Cervejaria realiza campeonato de ping pong com categorias iniciante e profissional, oferecendo premiações aos participantes.
Horário: 19h
Local: Capivas Cervejaria - Rua Pedro Celestino, 1079
Entrada: gratuita
Amambai
Show de João Bosco & Vinícius - Celebrando seu aniversário de 77 anos, o município de Amambai recebe a dupla sertaneja para um show especial, que marca também a abertura da 34ª Expobai.
Horário: 21h
Local: Parque de Exposições de Amambai
Entrada: Gratuita