Festival de Culinária celebra sabores típicos de MS na Praça Ary Coelho

Nos dias 9 e 10 de maio, a Praça Ary Coelho, no Centro de Campo Grande, será palco de uma grande celebração da gastronomia regional com o Festival de Culinária dos Pratos Típicos Tradicionais de Mato Grosso do Sul.

O evento, que acontece das 16h às 23h, terá entrada gratuita. Entre as delícias confirmadas estão chipa, sopa paraguaia, puchero, arroz com pequi, caldo de piranha, sobá, entre muitos outros.

Além das iguarias, o evento contará com atrações musicais e manifestações culturais. A proposta é valorizar a cultura local e proporcionar um ambiente acolhedor e saboroso para todos os públicos.

A organização do evento é da Associação Cultural de Violeiros e Violeiras do MS, que convida a população a seguir o perfil no Instagram, onde será divulgada a programação completa. Interessados em participar como expositores, levando seus próprios pratos típicos, também podem entrar em contato pelas redes sociais da associação.

Além disso, eles estão arrecadando agasalhos que estejam em bom estado.

Serviço:

Evento: Festival de Culinária dos Pratos Típicos Tradicionais do MS

Data: 9 e 10 de maio

Local: Praça Ary Coelho, Campo Grande (MS)

Horário: Das 16h às 23h

Entrada: Gratuita

