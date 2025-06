Festival de Dança tem apresentações neste domingo em Campo Grande

O público de Campo Grande tem um programa cultural gratuito neste domingo (22), que são as apresentações do Festival Internacional de Dança de Mato Grosso do Sul – Prêmio Onça Pintada, que acontecem no Teatro Glauce Rocha.

Em sua 9ª edição, o festival reúne 1.640 bailarinos, representando 180 grupos de dança, de nove estados, além da Bolívia e do Paraguai.

Reconhecido como o maior evento do gênero no estado, o festival apresenta coreografias em nove modalidades artísticas, como ballet clássico, jazz, danças urbanas, sapateado e dança contemporânea.

Os participantes competem em diferentes categorias, divididas por faixa etária, e concorrem a R$ 30 mil em prêmios, bolsas de estudo e ao tradicional Troféu Onça Pintada.

