Festival de Inverno de Bonito 2023: Confira programação completa

O FIB (Festival de Inverno de Bonito) de 2023 começa nesta quarta-feira (23), e segue até o domingo (27). Com muita cultura e shows nacionais, o evento é para todos os gostos e públicos. Iza, Gilsons, Emicida e Fafá de Belém estão entre os headliners.

Veja horários e onde assistir aos shows de Iza, Emicida, Fafá de Belém e Gilsons

A programação conta com apresentações locais, exposições, teatro, dança e uma novidade confirmada para este ano será um espaço totalmente voltado para as crianças, com shows musicais, oficinas e brincadeiras, que será montado no Centro de Múltiplo Uso (CMU).

Veja a programação completa abaixo:

Quarta-feira (23/08)

8h - Literatura

Contação de histórias – Contos de brincar & cantar

Eduardo Alcântara Ribeiro e Gabrielle da Silva Barros (Edubrincante e Gabrielle Cantante)

Local: Centro de Educação Infantil Laura Vicuna

Sinopse: Neste espetáculo, o público é convidado a interagir e vivenciar diversas situações cênicas e lúdicas guiadas por divertidas histórias narradas e cantadas, cantigas, adivinhas, parlendas e muitas brincadeiras.

14h30 - Circo

Show do Pipokinha – Turma do Pipokinha

Local: Caixa Cênica – R. Filinto Müler, 185 – Centro

Resgatando a magia do circo tradicional, cada vez mais raro de se ver no dia a dia, a Turma do Pipokinha traz para o Festival de Inverno de Bonito um repertório cômico, acrobacias, pirofagia, tecido acrobático e até dança do ventre, o espetáculo pretende encantar adultos e crianças. – Classificação livre

15h - Literatura

Contação de histórias – Contos de brincar & cantar

Eduardo Alcântara Ribeiro e Gabrielle da Silva Barros (Edubrincante e Gabrielle Cantante)

Local: Centro de Educação Infantil Vera Lúcia Figueiredo

Sinopse: Neste espetáculo, o público é convidado a interagir e vivenciar diversas situações cênicas e lúdicas guiadas por divertidas histórias narradas e cantadas, cantigas, adivinhas, parlendas e muitas brincadeiras.

17h - Orquestra

Orquestra Jovem SESC

Palco da Praça

Praça da Liberdade

17h30 - Dança

Os Moura Andrades

Cia Storm de Dança

Local: Praça da Liberdade

Uma viagem ao ano de 1958, contando a história da fundação de Nova Andradina e a jornada de operários que ajudaram a construir a cidade. Utilizando movimentos precisos e quebras das danças urbanas, se vale de uma estética contemporânea, agregando sofisticação e preciosismo estilístico à obra coreográfica.

18h30 - Orquestra

Raízes da nossa terra – Tambores de Aço Fundação CSN

Palco da Praça

Praça da Liberdade

19h30 - Circo

Anjos Voadores – Trapézio de voos

Local: Praça da Liberdade

A uma altura de 14 metros, a Cia Anjos Voadores de São Paulo faz um espetáculo entrelaçado de cores e lirismo. Classificação livre.

21h - Música

Show Canta Bonito

Palco das Águas

22h30- Música

Fafá de Belém

Horário: 22h30

Local: Palco das Águas

Quinta-feira (24/08)

8h - Literatura

Ricardo Aparecido de Lima

Local: Escola Municipal Durvalina Dorneles Teixeira

Sinopse: Mala de Viajante – Carrego na Mala histórias que ouvi, vi e vivi. Contadas, cantadas e brincadas, espalhadas pelos cantos, a quem estiver disposto a ouvir e brincar. “Mala de Viajante” é um projeto em busca da memória cultural afro-indígena, colhendo e plantando histórias, brincadeiras e cantigas da cultura popular, tradicional e ancestral, promovendo a experiência da poesia e o imaginário para crianças pequenas e grandes.

Lazer - 15 às 17h

Vôlei de areia

Futmesa

Chute a gol, lonas de jogos gigantes

Tênis de mesa

Ginástica

Slackline

Jogos de mesa

15h às 20h - Música

Folk na rua

Locais: Ruas e praças de Bonito

Intervenção artísticas de música urbana que pode acontecer a qualquer momento nas ruas de Bonito. Deixe se envolver e se encantar com nossa música, nossos ritmos.

18h - Moda

Desfile dos Expositores da Moda com DJ Keertana

Local: Praça da Liberdade

20h - Música

Bala Desejo

Palco: CMU

21h - Música

Renata Sena

Palco das Águas

22h30 - Música

Paulinho Moska e Maria Gadú

Palco das Águas

Sexta-feira (25/08)

8h - Literatura

Ciro Ferreira (Ciro – Boneco Maneco )

Local: Escola Vitalina Vargas Machado

“Baseado nos livros de Luís Camargo, este trabalho apresenta as seguintes obras literárias: Maneco Caneco, Chapéu de Funil e Panela de Pressão e também contempla textos de Monteiro Lobato. A narrativa é uma brincadeira acumulativa que trabalha com objetos de casa como rodo, cabide, copo e outros, de forma lúdica e dinâmica possibilitando a imaginação e a criatividade no encontro com a ilusão poética entre objetos inanimados e o texto narrado. Na segunda parte o mesmo personagem trabalha com o popular das parlendas, versos, “o que é o que é?” e brincadeiras interagindo entre a contação de histórias e leitura compartilhada tornando a narrativa rica em saberes literários. Luís Camargo, além do popular, trabalha com humor que atrai tanto crianças, jovens e adultos na mesma linguagem de Monteiro Lobato, juntar os dois no mesmo espaço cênico resulta no trabalho oferecido.

9h - Teatro

Brasil Pequeno

Genifer Gerhardt

Local: Praça da Liberdade

Um espetáculo de Teatro de Bonecos em Miniatura que fala de pessoas que vivem em diferentes regiões do país. Pessoas que Genifer Gerhardt, palhaça e bonequeira, encontrou em viagens pelo Brasil, conhecidas em olhos, ouvidos e afetos. Ao habitar seus bolsos, os bonecos carregam as histórias de cada estar e de cada sentir.

9h às 17h - Festival Bonitinho

Local: CMU

O Festival Bonitinho traz nesta quinta feira mais atividades culturais, esportivas e recreativas, tornando um espaço de diversão e interação para crianças e adultos. Venha se encantar com esse festival que é feito para todos!

9h às 11h

Futevôlei

Yoga

Beach tênis

Futebol

Trinca de Basquete

Jogos de mesa

Recreação Tobogã

16h - Literatura

Henrique Medeiros e Samuel Xavier Medeiros

Local: Lounge Literário

Os autores discutem a prosa literária sul-mato-grossense e a história literocultural da Academia Sul-mato-grossense de Letras.

18h - Música

Os Gilsons

Local: Palco da Praça

22h30 - Música

Iza

Local: Palco das Águas

Sábado (26/08)

8h - Literatura

Aurineide Alencar

Local: Praça da Liberdade

A Poetisa cordelista e trovadora da cidade de Dourados/MS declama os cordéis – 700 Luas em cordel, Crendices do MS e no mundo do Pantanal.

15h às 17h

Vôlei de areia

Futmesa

Futebol

Chute a gol, lonas de jogos gigantes

Tênis de mesa

Ginástica

Muytai

Slackline

Skate

Jogos de mesa

15h às 20h - Música

Folk na rua

Locais: Ruas e praças de Bonito

Intervenção artísticas de música urbana que pode acontecer a qualquer momento nas ruas de Bonito. Deixe se envolver e se encantar com nossa música, nossos ritmos.

17h30 - Dança

Luna de Miel – La Mira Artes Cênicas

Luna de Miel retrata a história de um casal de palhaços que, após o casamento, saem para a lua de mel. Nessa jornada vão passar por inúmeras aventuras que nos farão descobrir que o amor e o humor são os melhores antídotos para as dificuldades.

19h30 - Música

Leo Verão

21h - Música

Falange da Rima

Local: Palco das Águas

22h30 - Música

Emicida

Local: Palco das Águas

00h30 - Música

Juliana Linhares

Local: Palco CMU

Domingo (27/08)

9h às 17h - Festival Bonitinho

Local: CMU

O último dia do Festival de Inverno de Bonito te convida para sorrir e se exercitar. Hoje tem circo com o New York Cirkus e tem muitas atividades recreativas e esportivas.

9h às 11h

Futevôlei

Yoga

Beach tênis

Trinca de Basquete

Jogos de mesa

Recreação Tobogã

Tênis de mesa

Jogos de mesa

20h - Música

Trio Parada Dura

Local: Palco das Águas

