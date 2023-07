Festival de Inverno de Bonito: Iza, Fafá de Belém e Emicida são algumas das atrações

A 22ª edição do Festival de Inverno de Bonito já tem data para acontecer, e nesta segunda-feira (24), a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) confirmou a programação de artistas que vão animar a festa. O tradicional evento vai começar no dia 23 de agosto e seguirá até o dia 27 do mesmo mês.

A abertura do evento, no dia 23, será por conta da cantora Fafá de Belém. No dia seguinte Paulinho Mosck dividirá palco com a rainha do MPB, Maria Gadú. Já no sexta-feira (25), a animação ficará a cargo da cantora Iza. No sábado, Emicida, um dos maiores ícones do hip hop sobe ao palco. O Trio Parada Dura finaliza o festival no domingo (27).

Além dos shows nacionais, a programação conta com apresentações locais, exposições, teatro, dança e uma novidade confirmada para este ano será um espaço totalmente voltado para as crianças, com shows musicais, oficinas e brincadeiras, que será montado no Centro de Múltiplo Uso (CMU). A programação completa será divulgada pela FCMS em breve.



