Festival de Música Clássica reúne artistas nacionais e internacionais na Capital

A 18ª edição do Festival Encontro com a Música Clássica vai reunir artistas nacionais e internacionais, entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro, com apresentações gratuitas no Teatro Glauce Rocha, sempre às 20h, em Campo Grande.

O festival começou em 2017 e se consolidou como referência no Centro-Oeste ao unir artistas de diversas regiões. A proposta é democratizar o acesso à música de concerto, promovendo o encontro entre estilos, gerações e tradições musicais.

A entrada é gratuita, com reservas antecipadas pela plataforma Sympla ou retirada de ingressos no teatro, 30 minutos antes de cada apresentação sujeita à lotação.

A abertura, no dia 28, contará com o acordeonista argentino Alejandro Brittes, conhecido por seu trabalho com o chamamé em diálogo com a música erudita e contemporânea. A noite também terá a presença do Duo Manhães, formado pelos irmãos campo-grandenses Artur e Elias, ao lado do Sexteto de Câmara da Sinfônica de Campo Grande.

No dia 29, o pianista Cristian Budu, vencedor do prestigiado Concurso Clara Haskil, na Suíça, se apresenta ao lado do jovem violista Brenner Rozales. A noite ainda contará com a participação das orquestras sociais GIC Viver Bem, Fraternidade Sem Fronteira e Projeto Águia.

A programação segue no dia 30 com a pianista francesa Jodyline Gallavardin, que apresenta repertório solo, e o duo formado por Vinícius Klaus (piano) e Valério Reis (cello), músicos da Orquestra de Câmara do Pantanal, de Corumbá.

O encerramento, no dia 1º de outubro, será com a Orquestra Indígena, que apresenta o espetáculo Arapy Aguassu – Sinfonia entre Dois Mundos. Formada por jovens músicos de comunidades tradicionais, o grupo reafirma o protagonismo originário na cena musical contemporânea.

O Festival Encontro com a Música Clássica é mais do que uma vitrine de grandes nomes — é um espaço de formação, diálogo e celebração da pluralidade artística.

