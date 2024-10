Festival de Todos Povos começa nesta sexta em Dourados

De sexta-feira (25) até o domingo (27), a cidade de Dourados receberá a 2ª edição do FESTOP (Festival de Todos os Povos). O movimento cultural será realizado na Praça Antônio João, no centro da cidade, envolvendo música, gastronomia, artes, empreendedorismo criativo e artesanato, e literatura.

No ano passado, mais de 20 mil pessoas estiveram na Praça Antônio João nos três dias de festival. O sucesso foi também econômico, movimentando a economia criativa, gerando lucro para pequenos empreendedores, e, neste ano, a expectativa é de superar a marca de aproximadamente 600 empregos diretos.

O músico e produtor Fernando de Castro Além, o Dagata, afirmou que a programação dessa segunda edição está especial e contará com atrações musicais de Dourados, Campo Grande e de Asunción (PY). "Pensamos em todos os gêneros musicais que vão do sertanejo, musica regional, pop, rock, samba e até o heavy metal. Também buscamos pensar em todos os pontos para favorecer o trabalho dos expositores, nas barracas de alimentação e facilitar o acesso do público aos shows e tendas literárias. Esse é um trabalho que começou logo após o encerramento da primeira edição, levando em consideração as correções necessárias”, afirmou.

Dagata acrescentou ainda que o espírito do FESTOP é ocupar uma lacuna na agenda cultural, não só de Dourados, mas de todo o Estado, já que haverá mais uma vez, atrações de diversas cidades de Mato Grosso do Sul e do Paraguai. "Esse evento movimenta a economia local e dá oportunidade para diversos pequenos empreendedores poderem mostrar e comercializar a sua arte. Por isso essa expectativa das pessoas neste fim de semana na cidade”, explica.

O FESTOP II é realizado pelo Bailinho do Dagata Produção Cultural e Economia Criativa, e tem o apoio do Governo do Estado, através da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul e SETESC, Prefeitura Municipal de Dourados, Câmara Municipal de Dourados, SESC/MS, SEBRAE/MS, ACED, Sicredi, Unigran, Glassbox, Grupo Valota, Portobello, UFGD, UEMS, Associação Cultural Casulo.

LITERATURA

A edição 2024 do FESTOP II vai oferecer também a Tenda da Literatura Ilson Boca Venâncio, espaço de difusão das obras literárias Sul-mato-grossenses, onde vai promover lançamentos e exposições de livros, apresentações

musicais, declamação de poemas, espetáculos de dança e teatro, além de apresentações culturais diversas no palco livre.

Em 2023, a Tenda da Literatura atraiu um grande público, ao reunir escritores de Dourados e região, além de promover apresentações culturais diversas. Neste ano, ela vai homenagear o multiartista douradense Ilson Boca Venâncio, que morreu recentemente.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (25) - Palco Principal

Abertura - 19 horas;

Orquestra UFGD - 19h20;

Nana Coloral - 20h10;

Lançamento videoclipe - 21h10;

Vilella e Marco Aurélio - 21h20;

Néstor Ló Los Caminantes (Asunción PY) - 22h40;

Ana Karla - 00h10;

Palco Tenda de Literatura

Pantanan - 19h50;

Gu Silva - 21h05;

Banda Sem Registro - 22h10;

Palco Aberto - 23h40;

Sábado (26) - Palco Principal

Grupo Bezz (Venezuela) - 17h20;

Studio Tiaki - 17h35;

Dami Baz - 18h20;

Odiados - 20h10;

Falange da Rima - 21h10;

Soul Samba - 23h00;

DJ Gabis - 00h10;

Palco Tenda de Literatura

El Trio - 16h30;

Escola Modelo de Língua Japonesa - 18h05;

Palco Aberto - 20h40 às 23h50

Área da Praça;

Tenda de Oxóssi (Gira de Candoblé) - 16h10;

Pórticos da Praça;

Batalha de MC's - 19h00;

Domingo (27) - Palco Principal

Orendive - 16h45;

Sheyla Canamaro - 17h35;

João Martinelli - 18h40;

Ana Paula convida Pantera - 20h00;

Lançamento videoclipe de Igor Além - 21h00;

The Luanna - 21h30;

Tonelada - 22h50;

Palco Tenda de Literatura

Vitor Lins (Stand Up Comedy) - 15h15;

Espaço Maria Bonita - 15h30;

Eclipe Dance Group - 15h45;

Street Dance - 16h00;

Vozes da Periferia - 16h15;

Palco Aberto - 17h25

Emmanuel Marinho - 19h00;

Palco Aberto - 19h30 às 21h05

Banda Epicentro - 22h30;

Área da Praça;

Balança mas não cai (Circo).

