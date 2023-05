Festival do Hambúrguer supera expectativas com venda de 40 mil lanches

Nem mesmo a mudança no clima ontem (28), impediu que os Campo-grandenses fossem curtir o último dia do Festival do Hambúrguer na Capital. Nesse domingo, quando foi celebrado o Dia Mundial do Hambúrguer, 15 mil lanches foram vendidos durante o evento. O Festival inédito na Capital reuniu, em três dias, 35 estabelecimentos, 10 atrações musicais e milhares de visitantes.

“Foram três dias incríveis, superando a expectativa de público. É muito gratificando constatar que a população prestigia as ações de lazer e cultural em nossa Cidade. Os empreendedores encerraram o domingo contentes com as vendas e nós, como gestores públicos, muito animados com o movimento que o local recebeu. A prefeitura tem tratado com muita responsabilidade todos os setores e no caso da cultura e gastronomia, a criatividade tem sido estratégia impulsionadora do desenvolvimento econômico aqui na Capital”, avaliou a prefeita Adriane Lopes.

A secretária municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande também comentou sobre o evento. “Realizamos um festival lindo, que reuniu o melhor da gastronomia, música boa e o mais importante: muitas famílias. Nossa intenção é sempre proporcionar eventos diferenciados e o Festival do Hambúrguer já está no Calendário de Eventos de Campo Grande. Tudo foi planejado e organizado para oferecer à nossa população a melhor experiência possível”, afirmou Mara Bethânia Gurgel.

Última noite

A última noite do Festival foi marcada por muito hambúrguer e música boa. Os shows ficaram por conta dos sertanejos Max e Gabriel e o rock das bandas O Bando do Velho Jack e Muchileiros. Muito animadas, Andrea Ferrero e a filha Lavínia, de 6 anos, não perderam um dia do evento. “Viemos os três dias e adoramos tudo. Provamos vários lanches e a Lavínia curtiu todos os shows. Foi uma festa incrível”.

Cidade dos Eventos

O local onde acontece a Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena, foi o espaço que recebeu a 1ª edição do Festival do Hambúrguer. O espaço, que todos os anos recebe o público para as festividades natalinas e em março foi transformado na Cidade da Páscoa, transformou-se nos últimos dias na Cidade do Hambúrguer.

“Já estivemos em muitos festivais por todo o Brasil e em nossa primeira edição aqui em Campo Grande, não ficamos devendo em nada para os eventos nacionais. Tudo isso só foi possível devido a entrega e comprometimento dos Hamburgueiros do MS e todo o apoio da Prefeitura, que não mediu esforços para a realização do festival. Ainda estamos extasiados com o sucesso”, afirmou Wesley Bugre, coordenador dos Hamburgueiros do MS.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também