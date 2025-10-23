Menu
Cultura

Festival do Japão acontece mês que vem com entrada solidária no Bosque Expo

A 5° edição será realizada de 14 a 16 de novembro, para entrar basta doar 1 kg de alimento não perecível

23 outubro 2025 - 17h40Taynara Menezes
A programação inclui apresentações culturais, oficinas, praça de alimentação típicaA programação inclui apresentações culturais, oficinas, praça de alimentação típica   (Foto: Divulgação)

O 5º Festival do Japão de Mato Grosso do Sul acontece de 14 a 16 de novembro, no Bosque Expo, em Campo Grande. A entrada é gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

A festa celebra os 130 anos de amizade entre Brasil e Japão, reforçando o intercâmbio cultural e o legado da comunidade japonesa no Estado. Realizado pela Associação Nipo e Travel Way, com apoio de diversos empresários, o festival deve atrair cerca de 30 mil visitantes com uma programação diversificada que une tradição e modernidade.

“Receber o Festival do Japão é uma honra para o Bosque dos Ipês. O evento reforça a diversidade cultural do Estado e o vínculo histórico entre Brasil e Japão. Apoiar e sediar essa celebração é valorizar arte, tradição e integração”, afirma João Guilherme Braga, superintendente do Shopping Bosque dos Ipês.

“Celebrar os 130 anos de amizade entre os dois países é uma forma de manter viva essa herança, unindo gerações e mostrando ao público o quanto a cultura japonesa é vibrante e inspiradora”, destaca Sayuri Siga, organizadora do evento.

A programação inclui apresentações culturais, oficinas, praça de alimentação típica, lojinhas orientais e atrações como a Samurai Run, corrida noturna que abre o evento no dia 14, além dos concursos Miss Nikkey, Cosplay e Anime Freestyle, todos com inscrições abertas.

Além da celebração cultural, o festival também tem caráter solidário: os alimentos arrecadados serão destinados a instituições sociais de Mato Grosso do Sul.

