Festival do Peixe tem "Feira Cristã" em Campo Grande

De 18 a 21 de abril, o campo-grandense poderá prestigiar a 12º edição do Festival do Peixe e também a 1ª Feira Cristã da cidade na Feira Central. O público poderá aproveitar apresentações de músicos, grupos de dança e corais, rodas de conversa, exposições, além de pratos promocionais e Cozinha Show.

No primeiro dia de festa, 18 de abril, o show de abertura é com o cantor cristão Leonardo Gonçalves, a partir das 19h30, com entrada gratuita.

Ao todo, serão quatro palcos com programação dentro da Feirona e em estrutura especial montada para a Feira Cristã.

“A Feira Cristã vai reunir o público para momentos de celebração da fé e também para networking entre empreendedores cristãos. Empresários do setor da literatura, vestuário, educação, saúde e música, entre outros lojistas, vão expor no evento”, explica Alvira Appel, presidente da Afecetur (Associação da Feira Central, Cultural e Turística de Campo Grande).

Cada restaurante participante do Festival do Peixe terá um prato especial e exclusivo elaborado com auxílio de alunos e chefs do Senac de Campo Grande. O visitante poderá saborear o prato por preço acessível durante os dias de evento e aproveitar as promoções da Feira Central. A Feirona abrirá para o almoço na Sexta-feira Santa, sábado e no domingo de Páscoa, a partir das 12h.

Leonardo Gonçalves

Cantor, compositor, produtor musical e arranjador de música cristã contemporânea, Leonardo Gonçalves faz parte de uma família de músicos. Sua voz e técnicas vocais se tornaram uma marca no grupo Novo Tom e, em 2002, lançou seu primeiro trabalho solo: Poemas e Canções, pela gravadora Novo Tempo.

Em 2015, Leonardo interpretou a versão em português da música "We Believe", da banda Newsboys, que foi trilha sonora do filme “Você Acredita?”. O clipe oficial da canção interpretada pelo cantor cristão tem mais de 57 milhões de visualizações no YouTube.

SERVIÇO:

12º Festival do Peixe e 1ª Feira Cristã de Campo Grande

Data: 18 a 21 de abril

Horário: Feirona a partir das 16h e Feira Cristã a partir das 18h, até às 23h

Local: Feira Central - Rua 14 de Julho, 3351, Centro.

