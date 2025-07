Festival do Sobá 2025 celebra 100 anos da Feira Central; confira a programação

De 6 a 10 de agosto, a Feira Central de Campo Grande será o cenário da 18ª edição do Festival do Sobá, que este ano ganha um significado especial ao integrar as comemorações do centenário da Feira.

Com entrada gratuita, o evento terá uma programação diversificada que une tradição e inovação. Marcado por shows nacionais, apresentações da cultura nipo-brasileira, atividades voltadas ao público jovem, espaço geek e o fortalecimento do empreendedorismo local.

Consolidada como um dos principais pontos turísticos de Mato Grosso do Sul, a Feira completa 100 anos de funcionamento ininterrupto, mantendo a sua relevância como polo gastronômico, cultural e econômico.

A abertura oficial acontecerá no dia 6 de agosto, com a tradicional cerimônia e a apresentação do grupo de tambores japoneses Raiden Daiko.

Na sequência, o palco receberá a dupla sertaneja Marcos & Belutti. A programação musical segue no dia 7 de agosto com Gian & Giovani, além de apresentações do Coral de Senhoras Nipo-Brasileiras, grupo infantil Sakurá e danças tradicionais com o grupo Hananokai.

O Salão de Orquídeas também retornará este ano, ampliando a oferta cultural e sensorial do festival. O artista Ruberval Cunha será presença diária, realizando intervenções visuais ao longo de todo o evento.

Um dos destaques desta edição será a Parada Nerd, que traz ao espaço da Feira campeonatos de games, karaokê temático, apresentações de músicas de anime, concurso de cosplay e palestras com dubladores.

A proposta é aproximar o público jovem das tradições da feira e ampliar o diálogo entre gerações por meio da cultura pop e da tecnologia.

