Festival do Sobá começa nesta quarta com show gratuito na "Feirona"

A 16ª edição do Festival do Sobá começa hoje (9), a partir das 16 horas, na Feira Central em Campo Grande. Com entrada gratuita, o evento conta com apresentações culturais e o show do Trio Parada Dura nesta quarta-feira.

Além do mergulho na história e sabor do patrimônio cultural Campo-grandense, o festival contará com música, arte e dança. Com sucessos como “Fuscão Preto”, “As Andorinhas”, “Telefone Mudo” e “Luz da Minha Vida” e “Aceita que Dói Menos”, o Trio Parada Dura se apresenta a partir das 19h30.

O tema deste ano é “Mais que um patrimônio, a cultura do MS”, pois a festa expressa artes tanto do Japão, quanto do interior de Mato Grosso do Sul.

Confira abaixo a programação completa:

Quarta-feira (9)

16h – Feira aberta

19h – Início da programação

Atrações

- Eros e Lorenzo, com Bia Boiadeira | Miti Miyashita | Helder Kohagura | João Pedro | Toninho de Coxim | Fábio Simones;

- Cerimonial com autoridades;

- Entrega o registro da marca do Festival do Sobá da Feira Central;

- Show com Trio Parada Dura;

Quinta-feira (10)

16h – Feira aberta

19h – Início da programação

Atrações

- Dança Tradicional de Okinawa;

- Taiko – Kariyushi Eisa Daiko;

- Concurso Cosplay;

- Show com dupla internacional Okinawa Americana;

- Show do grupo Laço de Ouro;

Sexta-feira (11)

16h – Feira Aberta

19h – Início da programação

Atrações

- Coral de Vozes de Nova Alvorada do Sul

- Dança da Escola de Dança Harmonia e Grupo de Taiko Raiden Daiko

- Show de Henrique Brabo

- Apresentação dos campeões do 1º Concurso de Forró da Feira

- Apresentação do CTG – Tropeiros da Querência

Sábado (12)

12h – Almoço da feira + Desfile de kimonos e suas histórias

19h – Início da programação

Atrações

- Danças do Grupo Sakura da Associação Nipo e Grupo D`Soul

- Taiko – RKMD

- Coral das cantoras de Porto Murtinho

- Orquestra de Violões de Porto Murtinho

Domingo (13)

9h – Feira aberta para atividades comemorativas, com o tema “Intergeracionalidade”, com a Fundesporte

12h – Almoço de Dia dos Pais + concurso de karaokê, com a cantora convidada Mary Okabayashi e competição Jack and Jill

19h – Início da programação

Atrações

- Grupo de dança da terceira idade AABB – Idosos Saudáve

