Festival do Sobá começa nesta quarta-feira (6), com abertura de Marcos & Belutti

Começa nesta quarta-feira (6), a 18ª edição do Festival do Sobá, evento que celebra a cultura nipo-brasileira e a gastronomia sul-mato-grossense com programação gratuita e atrações para todos os públicos na Feira Central, marcando o início das comemorações pelos 100 anos do local.

Com entrada gratuita, o festival abre hoje às 16h, com uma programação que celebra a união entre tradição e inovação. A cerimônia de abertura contará com a energia do grupo de tambores japoneses Raiden Daiko, seguida do show da dupla sertaneja Marcos & Belutti, que promete agitar o público logo na primeira noite a partir das 20h.

Ao longo da semana, o público poderá conferir uma programação diversificada, com shows nacionais como Gian & Giovani (7), apresentações de danças e corais da cultura nipo-brasileira, espaço geek, atividades para o público jovem e muito mais.

A Feira Central, reconhecida como um dos principais pontos turísticos de Mato Grosso do Sul, chega ao seu centenário como referência gastronômica, cultural e econômica da capital.

Entre os destaques da edição estão o retorno do Salão de Orquídeas, as intervenções visuais do artista Ruberval Cunha e a imperdível Parada Nerd, com cosplay, campeonatos de games, karaokê temático e atrações do universo pop.

