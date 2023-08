Festival do Sobá tem dança, coral e grupo tropeiro nesta sexta

A Feira Central entra nesta sexta-feira (11) em seu terceiro dia de evento do 16ª edição do Festival do Sobá de Campo Grande. A entrada é gratuita.

Com o objetivo de unir e divulgar o patrimônio cultural Campo-grandense e originário do Japão no mesmo local, o tema deste ano é “Mais que um patrimônio, a cultura do MS”, e as festividades têm início às 19h. Confira:

Sexta-feira (11)

16h – Feira Aberta

19h – Início da programação

Atrações

- Coral de Vozes de Nova Alvorada do Sul

- Dança da Escola de Dança Harmonia e Grupo de Taiko Raiden Daiko

- Show de Henrique Brabo

- Apresentação dos campeões do 1º Concurso de Forró da Feira

- Apresentação do CTG – Tropeiros da Querência

