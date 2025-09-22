Festival gastronômico de comidas típicas ocorre de 10 a 12 de outubro na Capital

O Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande recebe de 10 a 12 de outubro, o Festival Gastronômico de Comidas Típicas, no Estacionamento Inferior A, com entrada gratuita a partir das 18h.

O evento ao ar livre reúne gastronomia, cultura e solidariedade, oferecendo uma programação diversificada para todas as idades.

Durante os três dias, o público poderá degustar pratos tradicionais da culinária sul-mato-grossense, preparados por pequenos empreendedores locais. Além da comida, o festival terá apresentações culturais, shows musicais e oficinas, promovendo lazer e valorização da cultura regional.

A Associação Cultural dos Violeiros e Violeiras do MS (ACVVMS) recebe doações de roupas, que serão destinadas a instituições de caridade e ao Fundo de Apoio à Comunidade de Campo Grande (FAC), auxiliando famílias em vulnerabilidade. Haverá ainda serviços gratuitos à população, como aferição de pressão arterial e teste de glicemia.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também