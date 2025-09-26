Festival Gastronômico traz pratos premiados e típicos que celebram sabor pantaneiro; veja

Saiba Mais Cultura Festival gastronômico de comidas típicas ocorre de 10 a 12 de outubro na Capital

Dois pratos prometem roubar a cena no Festival Gastronômico de Comidas Típicas, que acontece de 10 a 12 de outubro, no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

De um lado, o hambúrguer "Veio do Rio", da Búfalo Beef Burger, já reconhecido nacionalmente após conquistar o 20º lugar no Burger Fest, entre os 50 melhores do Brasil.

O lanche combina tradição pantaneira e inovação gastronômica em uma receita que leva pão brioche selado, hambúrguer de carne de búfalo precoce (160g), mozzarella de búfala, crispy de carne soleada, crispy de mandioca, rúcula fresca e ketchup de goiabada defumada.

De outro, o Sobá Pantaneiro, do trailer Ribeirinhos Sobá Pantaneiro, comandado por Andréia Lopes dos Santos e Antônio Luiz de Sales Ribeiro. Preparado com caldo de costela, o prato traz um olhar rústico e cultural da gastronomia sul-mato-grossense.

Em edições anteriores, como na Cidade do Natal, o sobá se destacou como campeão de vendas, tornando-se o carro-chefe da marca.

Além da mesa

O festival vai muito além da gastronomia no Estacionamento Inferior A, sempre a partir das 18h, com entrada gratuita. A programação inclui apresentações culturais, shows musicais e oficinas, tornando o espaço um ponto de encontro para famílias e amigos.

O evento também tem caráter social. A Associação Cultural dos Violeiros e Violeiras do MS (ACVVMS) arrecadará roupas que serão destinadas a instituições de caridade e ao Fundo de Apoio à Comunidade (FAC). Além disso, serão oferecidos serviços gratuitos, como aferição de pressão arterial e testes de glicemia.

