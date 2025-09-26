Menu
Menu Busca sexta, 26 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Festival Gastronômico traz pratos premiados e típicos que celebram sabor pantaneiro; veja

Hambúrguer "Veio do Rio" e o tradicional Sobá Pantaneiro são atrações no evento de 10 a 12 de outubro

26 setembro 2025 - 17h08Carla Andréa

Dois pratos prometem roubar a cena no Festival Gastronômico de Comidas Típicas, que acontece de 10 a 12 de outubro, no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. 

De um lado, o hambúrguer "Veio do Rio", da Búfalo Beef Burger, já reconhecido nacionalmente após conquistar o 20º lugar no Burger Fest, entre os 50 melhores do Brasil.

O lanche combina tradição pantaneira e inovação gastronômica em uma receita que leva pão brioche selado, hambúrguer de carne de búfalo precoce (160g), mozzarella de búfala, crispy de carne soleada, crispy de mandioca, rúcula fresca e ketchup de goiabada defumada.

De outro, o Sobá Pantaneiro, do trailer Ribeirinhos Sobá Pantaneiro, comandado por Andréia Lopes dos Santos e Antônio Luiz de Sales Ribeiro. Preparado com caldo de costela, o prato traz um olhar rústico e cultural da gastronomia sul-mato-grossense.

Em edições anteriores, como na Cidade do Natal, o sobá se destacou como campeão de vendas, tornando-se o carro-chefe da marca.

Além da mesa

O festival vai muito além da gastronomia no Estacionamento Inferior A, sempre a partir das 18h, com entrada gratuita. A programação inclui apresentações culturais, shows musicais e oficinas, tornando o espaço um ponto de encontro para famílias e amigos.

O evento também tem caráter social. A Associação Cultural dos Violeiros e Violeiras do MS (ACVVMS) arrecadará roupas que serão destinadas a instituições de caridade e ao Fundo de Apoio à Comunidade (FAC). Além disso, serão oferecidos serviços gratuitos, como aferição de pressão arterial e testes de glicemia.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Encontro acontece no Teatro Glauce Rocha
Cultura
Festival de Música Clássica reúne artistas nacionais e internacionais na Capital
Publicação foi postada no Instagram
Cultura
Leo Lins desafia campo-grandenses a criarem piadas sobre a cidade e galera não perdoa
Projeto do parque
Cultura
Campo Grande abre licitação para construção do Parque Turístico do Céuzinho
Evento acontece no auditório da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras
Cultura
Academia de Letras recebe Geraldo Carneiro para uma noite de reflexão e literatura
O curso é voltado para artistas que já atuam na área
Cultura
Inscrições abertas para curso gratuito de Portagem e Acrobacia Coletiva
Foto: TV TEM/Reprodução
Cultura
Festival gastronômico de comidas típicas ocorre de 10 a 12 de outubro na Capital
Banda pretende disputar a competição internacional
Cultura
Banda da Capital tenta recursos para representar MS em festival internacional de música
Evento reunirá clássicos da sorveteria
Cidade
3º Festival do Sorvete começa neste sábado com promoções e nostalgia
Festival da Carne é principal evento desse fim de semana na Capital
Cultura
Fim de semana tem Festival da Carne, moda inclusiva, stand-up e muito mais
Cena grava no Centro da Capital, próximo ao Mercadão
Cultura
Após sucesso internacional, filme Sul-Mato-Grossense chega às plataformas digitais

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Marielli ficou 27 dias internada
Trânsito
Morre professora atropelada por carro em cruzamento do Jardim Tijuca
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Polícia
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante