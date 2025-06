Festival Internacional de Dança de MS começa nesta quarta-feira

Começa nesta quarta-feira (18), a 9ª edição do Festival Internacional de Dança de Mato Grosso do Sul Prêmio Onça Pintada.

O evento, reconhecido como o maior do segmento no Estado, seguirá até domingo (22), no Teatro Glauce Rocha, em Campo Grande, reunindo 1.640 bailarinos distribuídos em 180 grupos de diversos estados brasileiros e também da Bolívia e Paraguai.

A programação do festival contemplará apresentações competitivas e comentadas, além de workshops, cursos e palestras ministrados pelos jurados.

A Mostra Competitiva garantirá premiações que somam R$ 30 mil, além do troféu Onça Pintada para o melhor grupo. Também serão premiados o melhor grupo staff, melhores bailarino e bailarina (categorias júnior e sênior) e melhor coreógrafo.

Já na Mostra Comentada, os jurados avaliarão as apresentações sem notas, oferecendo orientações técnicas e artísticas ao final de cada performance.

Entre os destaques desta edição está a participação da jurada internacional Alice Arja, especialista em dança clássica com formação nas metodologias inglesa, cubana e russa, além de diretora da Cia de Ballet do Rio de Janeiro e representante de instituições como o Miami City Ballet e o Brussels International Ballet School na América Latina.

Programação

O evento terá cerca de 35 apresentações por dia, abertas ao público, com ingressos disponíveis pelo Sympla.

As apresentações começarão às 16h e envolvem nove modalidades: Ballet Clássico de Repertório, Neoclássico, Clássico Livre, Jazz, Dança Contemporânea, Danças Populares, Danças Urbanas, Estilo Livre e Sapateado.

As categorias vão do infantil (7 a 9 anos) até o nível sênior (a partir de 16 anos).

Agenda de apresentações

18/06 (quarta-feira): Jazz, Contemporâneo e Danças Urbanas

16h Mostra Competitiva

19h30 Mostra Comentada

19/06 (quinta-feira): Ballet Clássico de Repertório e Neoclássico

16h Mostra Competitiva

19h30 Mostra Comentada

20/06 (sexta-feira): Clássico Livre, Estilo Livre, Danças Populares e Sapateado

16h Mostra Competitiva

19h30 Mostra Comentada

21/06 (sábado): Infantil e Juvenil (todas as modalidades)

16h Mostra Competitiva e Comentada

22/06 (domingo): Gala dos Premiados

9h Sessão Única de Premiações

Workshops Espaço de Dança / Studio 2 (Rua Brasil, nº 17)

18/06: das 7h30 às 14h

19/06: das 7h30 às 14h30

20 e 21/06: das 7h30 às 11h

