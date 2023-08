Festival Reviva mais CG: Evento terá show de João Bosco & Vinícius com entrada gratuita

Os 124 anos de Campo Grande prometem agitar a Cidade Morena neste mês de agosto. Desta vez, a Prefeitura de Campo Grande divulgou o "1º Festival Reviva Mais Campo Grande - Cultura e Turismo". O evento irá acontecer de 23 a 26 de agosto, das 9h às 22h, todos os dias na Esplanada Ferroviária. Veja a programação completa.

Nas redes sociais da prefeitura, o recado foi dado: "Vocês estão preparados para curtir 4 dias de música, dança, artes cênicas, artes visuais, performances, turismo e muito mais?! Dê o play e confira as atrações musicais que marcarão presença no festival. A programação completa está disponível no link", escreveu na publicação.

Como atração nacinal principal, esta a dupla sertaneja João Bosco & Vinícius. Além de demais artistas regionais. Confira as atrações:

