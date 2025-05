Filme brasileiro 'O Agente Secreto' conquista Prêmio da Crítica no Festival de Cannes

O cinema brasileiro voltou a brilhar em Cannes. Neste sábado (24), o longa-metragem 'O Agente Secreto', dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi o grande vencedor do Prêmio da Crítica na 78ª edição do Festival de Cannes, concedido pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (Fipresci).

O filme, que também concorre à Palma de Ouro, ainda recebeu o Prêmio "Art et Essai", entregue pela Associação Francesa de Cinema de Arte e Ensaio (AFCAE).

Em publicação nas redes sociais, a Fipresci destacou a força da produção brasileira: “Escolhemos um filme que tem generosidade romancista e épica; que permite a digressão, a diversão, o humor e o caráter, para evocar um tempo e um lugar, e uma história rica, estranha e profundamente preocupante de corrupção e opressão.”

A organização descreveu o longa como “um filme que faz suas próprias regras, é pessoal, mas universal, que atua como um navio de memória para um mundo: o Brasil governado pelos militares em 1977 e o mundo das pessoas boas em tempos ruins.”

Trama e elenco de peso

Ambientado no Brasil da década de 1970, sob a repressão da ditadura militar, O Agente Secreto acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia que retorna ao Recife tentando escapar de um passado obscuro. Ao chegar, encontra uma cidade muito distante da paz que busca.

O protagonista é vivido por Wagner Moura. O elenco ainda reúne nomes de destaque como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa e Alice Carvalho.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também