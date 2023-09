Filme brasileiro "Retratos Fantasmas" é indicado ao Oscar

A Academia Brasileira de Cinema anunciou, nesta terça-feira (12), que o filme "Retratos Fantasmas", de Kleber Mendonça Filho, foi o escolhido para representar o Brasil na edição deste ano do Oscar.

O anuncio ocorreu após reunião do Comitê de Seleção presidido por Ilda Santiago, na manhã de hoje.

"Foi uma reunião democrática, representativa em uma comissão ampla. A diversidade e qualidade dos filmes nos levou a três horas de debate até chegarmos ao título escolhido", afirmou Ilda.

O longa, que estreou na Seleção Oficial do 76º Festival de Cannes e foi exibido na abertura do 51º Festival de Cinema de Gramado 2023, coloca o centro da cidade do Recife como personagem principal, revisitado por meio dos grandes cinemas que serviram como espaços de convívio durante o século XX.

