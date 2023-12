Filme brasileiro "Retratos fantasmas" fica de fora das indicações ao Oscar 2024

Cultura Com 10% de desconto no sobá, "Natal da Feira Central" começa hoje na Capital

Cultura Tradicional 'Caravana de Natal Coca-Cola' estará na Cidade do Natal nesta quinta

Cultura Curta-metragem "Águas" será lançado nesta quinta no Ponto Bar

Cultura No Shopping Norte Sul, Workshop natalino vai ensinar a fazer enfeites de Natal

Cultura Com saudades? Cultura fará remakes de Castelo Rá-Tim-Bum e Cocoricó

Cultura Quintou! Hoje tem show gratuito do grupo Ipê de Serra no shopping Norte Sul

Cultura Confira como vai funcionar a Cidade do Natal nos dias 24 e 25

Depois disso, o país só apareceu em alguma lista da Academia em 2008, quando entrou para a pré-lista com o longa "O ano em que meus pais saíram de férias".

A produção brasileira também poderia entrar na categoria de melhor documentário, porém, também ficou de fora. A última vez que o Brasil foi indicado para o Oscar foi em 1999, com "Central do Brasil".

O documentário, produzido por Kleber Mendonça Filho, ficou de fora da lista com quinze pré-indicados na categoria, divulgada nesta quinta-feira (21) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pela premiação.

O filme brasileiro “Retratos Fantasmas”, escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para tentar representar o país no Oscar 2024, não entrou para a lista dos indicados na categoria de melhor filme internacional.

Polícia Advogada mata ex-sogro e a mãe dele com bolo de pote envenenado

Informe Publicitário Energisa oferece vagas com os melhores atrativos do mercado