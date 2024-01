Filme de comédia brasileiro lidera ranking mundial na Netflix

A comédia brasileira Meu Cunhado É Um Vampiro, que traz Leandro Hassum no papel principal, conquistou um marco exclusivo para o cinema nacional, ao ser o filme em língua não inglesa mais assistido na plataforma.

Segundo dados divulgados pela empresa, o filme foi assistido por um total de 11,4 milhões de horas na semana de 25 a 31 de dezembro, uma média de 7,6 milhões de visualizações por dia, sua maioria em 27 países da América Latina e Central.

O filme também ganhou muito destaque em alguns países europeus, como Hungria, República Checa e Eslováquia.

Em seu Instagram, Leandro Hassum comemorou o marco atingido pelo filme. “E seguimos fazendo história! Fomos o filme de língua não inglesa mais visto na Netflix. E seguimos no Top 10 em 27 países! Meus sinceros 7 milhões e 600 mil obrigados a cada play que foi dado”, escreveu.

