Cultura

Fim de semana de esporte: tem corridas, atividades e lazer infantil em MS

Agenda reúne programação esportiva e recreativa em Campo Grande, Rio Brilhante, Anastácio e Miranda entre sexta e domingo

19 dezembro 2025 - 17h50Taynara Menezes
Imagem ilustrativa de corridaImagem ilustrativa de corrida   (Divulgação/Sesc MS)

O fim de semana será marcado por uma intensa agenda de eventos esportivos e de lazer em diferentes municípios de Mato Grosso do Sul. Entre os dias 19 e 21 de dezembro, Campo Grande, Rio Brilhante, Anastácio e Miranda recebem atividades que incluem corrida de rua, ações recreativas, esportes comunitários e programação especial voltada às crianças, com acesso gratuito ao público.

A programação começa na sexta-feira (19) em Rio Brilhante, com a realização do 1º Verão Aral, na Praça Expedito, das 18h às 23h. O evento reúne atividades esportivas e de lazer, abrindo a temporada de verão com foco na ocupação de espaços públicos. No mesmo dia, em Campo Grande, a chegada do Papai Noel à Comunidade Quilombola Tia Eva será acompanhada por ações recreativas e esportivas voltadas ao público infantil.

No sábado (20), Rio Brilhante volta a receber programação com o Natal Cativante, na Arena JK, enquanto Anastácio promove a Festa de Natal para as Crianças, no estacionamento do Mercado Cristo Rei, das 16h às 20h. Ainda na Capital, a Associação de Moradores da Cidade Morena realiza atividades esportivas e de lazer das 13h às 17h, fortalecendo a prática esportiva comunitária.

A agenda segue no domingo (21) com o Natal de Luz – Bosque Camburé, em Campo Grande, das 17h às 21h, com atividades esportivas e recreativas em ambiente ao ar livre. No mesmo dia, Miranda recebe a Segunda Corrida de Todos os Santos, com largada às 14 horas, em frente à Igreja Matriz, na Praça Agenor Carrilho, consolidando o esporte como destaque do fim de semana no interior do Estado.

