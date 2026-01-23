Fim de semana tem brechó, esquenta de carnaval e karaokê na Capital

Esse fim de semana a agenda está descontraída e recheada de opções, o Desapega CG ocupa o Parque Ayrton Senna com um grande brechó a céu aberto, reunindo dezenas de expositores e milhares de itens entre roupas, plantas e objetos de decoração, com entrada gratuita. À noite, o clima esquenta com o Bloco Forrozeiros MS, que promove o primeiro esquenta oficial do CarnaForró 2026 na Capivas Cervejaria, embalado por muito forró ao som de sanfona, zabumba e triângulo. Já no domingo, o Pontokê toma conta do Ponto Bar, com karaokê liberado para quem quiser cantar e encerrar o fim de semana com chave de ouro. Confira a agenda completa abaixo:
SEXTA-FEIRA
Espetáculo “Beije Seu Preto em Praça Pública” - O Grupo Casa leva o teatro para o espaço público em uma apresentação que valoriza afeto, memória e presença. Com direção de Lígia Tristão Prieto, o espetáculo propõe um encontro direto com o público, celebrando narrativas negras em uma experiência aberta e coletiva.
Horário: 19h
Local: Praça Ary Coelho
Entrada: gratuita
Bailão Nerd - A noite é dedicada ao público nerd, geek e otaku, com uma programação que passeia por animes, games, super-heróis e cultura asiática. Além da pista temática, o evento conta com Tinder Otaku, drinks especiais e shot gratuito para os 50 primeiros cosplayers.
Horário: A partir das 20h
Local: Blues Bar
Entrada: Ingressos a partir de R$ 50
Folia da Gikka - O Ponto Bar entra no clima do carnaval com a Folia da Gikka, uma noite de muita música, ritmo e animação para quem quer antecipar a festa e cair na folia.
Horário: 19h
Local: Ponto Bar
Entrada: R$ 5
Do Orkut ao MSN - A Capivas Cervejaria vira palco de uma viagem nostálgica aos anos 2000. A festa reúne hits pop e hip-hop que marcaram a época, com discotecagem da DJ Gaiezza, em uma noite dedicada às memórias da era digital.
Horário: 19h
Local: Capivas Cervejaria
Entrada: Gratuita
SÁBADO
Flashback Especial - O Blues Bar recebe uma noite dedicada aos grandes clássicos que atravessaram gerações. ABBA e Bee Gees dominam a pista, com DJ Samu no comando da discotecagem até altas horas.
Horário: Das 20h às 3h
Local: Blues Bar
Entrada: Ingressos a partir de R$ 25
2° Esquenta Capivara Blasé - A Esplanada Ferroviária vira ponto de encontro para quem já entra no clima de carnaval. O segundo esquenta do Capivara Blasé aposta no samba e na música brasileira, com apresentações de Samba do Caramelo, Beca Rodrigues, Silveira e convidados.
Horário: Das 18h às 22h
Local: Plataforma Cultural – Esplanada Ferroviária
Entrada: Gratuita
Nany People – Ser Mulher Não é Pra Qualquer Um - Nany People sobe ao palco com um espetáculo de humor que percorre sua trajetória artística. Com décadas de carreira no teatro e na televisão, a artista entrega uma apresentação leve, afiada e pensada para toda a família.
Horário: 20h
Local: Centro de Convenções Palácio Popular da Cultura
Entrada: Ingressos a partir de R$ 45
Desapega CG - O maior evento de desapego de Campo Grande chega à sua 21ª edição ocupando o Parque Ayrton Senna. Ao todo, são 60 expositores e mais de 30 mil itens à venda, entre roupas, plantas e objetos de decoração.
Horário: Das 8h às 16h
Local: Parque Ayrton Senna, bairro Aero Rancho
Entrada: Gratuita
Sunset Amanut - A Capivas Cervejaria recebe uma tarde de música eletrônica com clima de pôr do sol. A pista será comandada pelos DJs Lechuga, Lucas Moreno, Bruno Lino, Hicluss e Thay Carvalho, em uma sequência de sets para embalar o fim de tarde.
Horário: 16h
Local: Capivas Cervejaria
Entrada: R$ 10
DOMINGO
Pontokê - O tradicional karaokê do Ponto Bar volta a animar o domingo com microfone aberto para quem quiser soltar a voz e fechar o fim de semana cantando.
Horário: 20h
Local: Ponto Bar
Entrada: Gratuita
Encontro K-pop - Com entrada livre, o Museu do Videogame Itinerante reúne consoles que marcaram gerações, jogos clássicos e atividades interativas para o público. No domingo, a programação ganha reforço com o 5º Encontro K-pop, a partir das 14h, incluindo Random Play Dance e atrações especiais.
Horário: A partir das 14h
Local: Não informado
Entrada: Gratuita
Bloco Forrozeiros MS - O Bloco Forrozeiros MS promove o primeiro esquenta oficial do CarnaForró 2026. A noite celebra o clima carnavalesco ao som do forró, com zabumba, sanfona e triângulo embalando música e dança.
Horário: 19h
Local: Capivas Cervejaria
Entrada: R$ 10