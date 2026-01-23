Fim de semana tem brechó, esquenta de carnaval e karaokê na Capital

Esse fim de semana a agenda está descontraída e recheada de opções, o Desapega CG ocupa o Parque Ayrton Senna com um grande brechó a céu aberto, reunindo dezenas de expositores e milhares de itens entre roupas, plantas e objetos de decoração, com entrada gratuita. À noite, o clima esquenta com o Bloco Forrozeiros MS, que promove o primeiro esquenta oficial do CarnaForró 2026 na Capivas Cervejaria, embalado por muito forró ao som de sanfona, zabumba e triângulo. Já no domingo, o Pontokê toma conta do Ponto Bar, com karaokê liberado para quem quiser cantar e encerrar o fim de semana com chave de ouro. Confira a agenda completa abaixo:

SEXTA-FEIRA

Espetáculo “Beije Seu Preto em Praça Pública” - O Grupo Casa leva o teatro para o espaço público em uma apresentação que valoriza afeto, memória e presença. Com direção de Lígia Tristão Prieto, o espetáculo propõe um encontro direto com o público, celebrando narrativas negras em uma experiência aberta e coletiva.

Horário: 19h

Local: Praça Ary Coelho

Entrada: gratuita

Bailão Nerd - A noite é dedicada ao público nerd, geek e otaku, com uma programação que passeia por animes, games, super-heróis e cultura asiática. Além da pista temática, o evento conta com Tinder Otaku, drinks especiais e shot gratuito para os 50 primeiros cosplayers.

Horário: A partir das 20h

Local: Blues Bar

Entrada: Ingressos a partir de R$ 50

Folia da Gikka - O Ponto Bar entra no clima do carnaval com a Folia da Gikka, uma noite de muita música, ritmo e animação para quem quer antecipar a festa e cair na folia.

Horário: 19h

Local: Ponto Bar

Entrada: R$ 5

Do Orkut ao MSN - A Capivas Cervejaria vira palco de uma viagem nostálgica aos anos 2000. A festa reúne hits pop e hip-hop que marcaram a época, com discotecagem da DJ Gaiezza, em uma noite dedicada às memórias da era digital.

Horário: 19h

Local: Capivas Cervejaria

Entrada: Gratuita

SÁBADO

Flashback Especial - O Blues Bar recebe uma noite dedicada aos grandes clássicos que atravessaram gerações. ABBA e Bee Gees dominam a pista, com DJ Samu no comando da discotecagem até altas horas.

Horário: Das 20h às 3h

Local: Blues Bar

Entrada: Ingressos a partir de R$ 25

2° Esquenta Capivara Blasé - A Esplanada Ferroviária vira ponto de encontro para quem já entra no clima de carnaval. O segundo esquenta do Capivara Blasé aposta no samba e na música brasileira, com apresentações de Samba do Caramelo, Beca Rodrigues, Silveira e convidados.

Horário: Das 18h às 22h

Local: Plataforma Cultural – Esplanada Ferroviária

Entrada: Gratuita

Nany People – Ser Mulher Não é Pra Qualquer Um - Nany People sobe ao palco com um espetáculo de humor que percorre sua trajetória artística. Com décadas de carreira no teatro e na televisão, a artista entrega uma apresentação leve, afiada e pensada para toda a família.

Horário: 20h

Local: Centro de Convenções Palácio Popular da Cultura

Entrada: Ingressos a partir de R$ 45

Desapega CG - O maior evento de desapego de Campo Grande chega à sua 21ª edição ocupando o Parque Ayrton Senna. Ao todo, são 60 expositores e mais de 30 mil itens à venda, entre roupas, plantas e objetos de decoração.

Horário: Das 8h às 16h

Local: Parque Ayrton Senna, bairro Aero Rancho

Entrada: Gratuita



Sunset Amanut - A Capivas Cervejaria recebe uma tarde de música eletrônica com clima de pôr do sol. A pista será comandada pelos DJs Lechuga, Lucas Moreno, Bruno Lino, Hicluss e Thay Carvalho, em uma sequência de sets para embalar o fim de tarde.

Horário: 16h

Local: Capivas Cervejaria

Entrada: R$ 10

DOMINGO

Pontokê - O tradicional karaokê do Ponto Bar volta a animar o domingo com microfone aberto para quem quiser soltar a voz e fechar o fim de semana cantando.

Horário: 20h

Local: Ponto Bar

Entrada: Gratuita

Encontro K-pop - Com entrada livre, o Museu do Videogame Itinerante reúne consoles que marcaram gerações, jogos clássicos e atividades interativas para o público. No domingo, a programação ganha reforço com o 5º Encontro K-pop, a partir das 14h, incluindo Random Play Dance e atrações especiais.

Horário: A partir das 14h

Local: Não informado

Entrada: Gratuita

Bloco Forrozeiros MS - O Bloco Forrozeiros MS promove o primeiro esquenta oficial do CarnaForró 2026. A noite celebra o clima carnavalesco ao som do forró, com zabumba, sanfona e triângulo embalando música e dança.

Horário: 19h

Local: Capivas Cervejaria

Entrada: R$ 10

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também