Fim de semana tem Festival da Carne, moda inclusiva, stand-up e muito mais

O fim de semana está recheado de opções que vão de gastronomia à literatura. Em Campo Grande, o Festival Internacional da Carne vai reunir mais de 200 assadores e chefs no Parque de Exposições Laucídio Coelho, no Shopping Norte Sul Plaza a Semana de Moda Inclusiva movimenta com desfiles, oficinas, feira de moda autoral e workshops voltados para a diversidade e representatividade.

Sexta-feira (19)

Festival Internacional da Carne - O Parque de Exposições Laucídio Coelho recebe mais uma edição do maior encontro gastronômico dedicado ao churrasco em Mato Grosso do Sul. A programação também conta com atrações culturais e shows, entre eles a dupla João Haroldo & Betinho nesta sexta-feira, a partir das 18h. Parque de Exposições Laucídio Coelho com entrada gratuita.

Espetáculo “Parto Pavilhão” - A montagem traz artistas paulistas em cena para narrar a trajetória de Rose, ex-enfermeira e detenta que dedica sua experiência a apoiar mães dentro do presídio, até que um acontecimento inesperado transforma sua vida. A sessão é acessível em Libras. Começa 19h, no Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200 - Entrada: Gratuita

Ilha dos Piratas – Brinquedão temático com piscina de bolinhas, inflável gigante e escorregadores tubulares chega ao Shopping Norte Sul Plaza. Na Praça de Eventos do Norte Sul Plaza (em frente à Renner)

Magic Dragon - Castelo medieval, dragões e torre compõem o cenário da nova atração no Shopping Campo Grande. O espaço conta com piscina de mais de 200 mil bolinhas, dois escorregadores, infláveis temáticos e um dragão mecatrônico. Das 10h às 22h (sexta e sábado) e 12h às 20h (domingo) - Entrada: R$ 50 (PCD tem 50% de desconto mediante documento ou laudo médico)

Adoleta Jump Park - Maior parque inflável da América Latina, com 1.600 m², estreia neste sábado com 22 brinquedos gigantes, rampas, escorregadores, circuitos e espaço de descanso para os pais. A atração é aberta para toda a família a partir de 2 anos de idade. Das 16h às 22h (sexta); 15h às 22h (sábado); 15h às 21h (domingo) - Estacionamento do Shopping Campo Grande (em frente à Fórmula Academia)

Entrada: R$ 59,90 (30 min). Promoção na estreia: 20% de desconto nos 200 primeiros ingressos antecipados pelo site adoletajumppark.com.br. PCD tem 50% de desconto mediante documento.

Ita Center Park – O tradicional Ita Center Park retorna à cidade, entre os destaques estão o Ranger, montanha-russa de alta adrenalina; o Bate-Bate, ideal para momentos em família; o Tobogã, para os pequenos; e o Crazy Dance, que mistura música, movimento e emoção. Horário: 18h às 22h (sexta) e 15h às 22h (sábado e domingo) - Estacionamento do Carrefour – Campo Grande, MS - Entrada: a partir de R$ 15

Capivas Cervejaria - Projeto “Só Vinil” com DJ Magão & DJ Gio Marx promove uma noite dedicada ao vinil, reunindo os DJs Magão e Gio Marx para revisitar clássicos e sucessos atuais com aquele som característico das vitrolas. Horário: 20h - Entrada: Gratuita

Tributo ao Rock Nacional - O Irlandês Pub abre as portas para uma noite especial com Rafa Granelli, Vitor Alves, Bortoti e banda em um show repleto de sucessos do rock brasileiro, de Skank a Lulu Santos. Horário: 19h - Entrada: a partir de R$ 20

Sábado (20)

Festival Internacional da Carne - No sábado, sobem ao palco Bêbados Habilidosos, Coquetel Blue e outras bandas regionais. Horário: 11h às 23h Parque de Exposições Laucídio Coelho - Entrada: Gratuita

Espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore” - Inspirado livremente na obra de Manoel de Barros, o grupo Fulano di Tal apresenta uma narrativa poética e fantástica em clima de aventura espacial. A sessão conta com acessibilidade em Libras. Horário: 16h - Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200 - Entrada: Gratuita

Desapega CG - A 17ª edição do evento traz moda sustentável, consumo consciente e economia circular, reunindo mais de 50 expositores e cerca de 20 mil peças a partir de R$ 2. Horário: 8h às 16h - Parque Ayrton Senna - Entrada: Gratuita

Semana da Moda Inclusiva - Com foco em diversidade e representatividade, o evento reúne desfiles, shows regionais, oficinas, feira de moda autoral e workshops, promovendo moda acessível e inclusiva. Horário: 10h às 22h - Shopping Norte Sul Plaza - Entrada: Gratuita

Festival Rakkasah - Encontro de dança do ventre que reúne artistas de destaque, competições e apresentações de profissionais renomados. Horário: 8h às 12h - Local: Av. Afonso Pena, 107 - Entrada a partir de R$ 25.

Ítalo Sena em “Duas Conversas” - Fenômeno do stand-up nacional, Ítalo Sena apresenta em Campo Grande o espetáculo “Duas Conversas”, com muito humor e situações cotidianas contadas de forma irreverente. Horário: 21h - Teatro Glauce Rocha - Entrada: a partir de R$ 50

Noite de Hardcore com Sujera & Tonelada - O som pesado toma conta da Cervejaria Canalhas, que recebe o hardcore da banda Sujera (SP), Tonelada (Dourados) e abertura com I’m Pistol. Horário: 18h - Cervejaria Canalhas - Entrada: a partir de R$ 30

Baile da Bruxaria - O Zé Carioca fecha a rua para uma noite especial com baile e muita música. Horário: 20h - Entrada: Gratuita

Unidos por um Bom Pagode - Bortoti, Thiagão e Vini Barreto comandam o show com os maiores sucessos do pagode dos anos 90. Horário: 17h - Lupland Biergarten - Entrada: a partir de R$ 50

Pagode do Rolim - O grupo Samba 10 garante o ritmo do pagode para animar o sábado na Arena MS. - Horário: 17h - Arena MS - Entrada: a partir de R$ 40

Aí Calica – Funk e Tribal House - Festa com duas pistas: uma dedicada ao funk 150 BPM e outra ao tribal house. A partir das 23h - NON - Entrada: a partir de R$ 15

Flashback Dance Night - O Clube Estoril revive os clássicos que marcaram gerações com DJs Elton Chatanooga, JB, Simmu, Patty Araujo e André Zhy. Horário: 19h30 - Clube Estoril - Entrada: R$ 70

Domingo (21)

Semana da Moda Inclusiva - Evento que promove diversidade e representatividade, com desfiles, oficinas, workshops, feira de moda autoral e apresentações musicais. Das 10h às 22h - Shopping Norte Sul Plaza - Entrada: gratuita

Feira Cultural da Sagarana – A feira traz artesanato, moda autoral, brechós, gastronomia variada, espaço kids, música ao vivo e programação cultural. Horário: 9h às 15h - Praça Antônio Papi Neto – Portal do Panamá - Entrada: gratuita

Espetáculo “Chapeuzinho Vermelho” - A Turma do Bolonhesa apresenta uma releitura lúdica e cheia de fantasia do clássico infantil. Horário: 17h - Estação Teatro do Mundo - Entrada: gratuita

Feira Bosque da Paz – Versão especial da tradicional feira, com shows de Bêbados Habilidosos, Patty Araújo e Vitor Alves, além de diversos expositores. Das 9h às 15h - Praça do Bosque da Paz - Entrada: gratuita

Festival Internacional da Carne - Reúne mais de 200 assadores e chefs, mais de 30 estações gastronômicas e shows de João Paulo & Fiapo e João Lucas & Walter Filho. Horário: 11h às 19h - Parque de Exposições Laucídio Coelho - De graça

Esquenta Festival Mais Cultura UFMS - Apresentações de Heider, Filhos Fortes, Begèt de Lucena e Guga Borba, misturando diferentes estilos musicais. Horário: 19h - Sesc Teatro Prosa - Entrada: gratuita

