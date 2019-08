Formação da sociedade sul-mato-grossense é tema de Ciclo de Palestras na capital

Rauster Campitelli, com informações da assessoria

A formação da sociedade sul-mato-grossense e o papel da psicanálise no processo de identidade e identificação serão temas de um ciclo de palestras que terá início no dia 14 de agosto, na Biblioteca Pública Estadual Dr. As palestras acontecem a partir das 19h.

Responsável pela primeira palestra da noite, o professor Gilson Rodolfo Martins, doutor em Arqueologia pela USP e vice-presidente do instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHGMS), apresenta o “Arquivo da Formação Demográfica e Cultural da Sociedade Sul-Mato-Grossense”. A palestra vai abordar os processos pré-coloniais povoamento humano do território estadual como plataforma para a formação de uma sociedade multicultural.

Logo depois, o professor de História e psicanalista Fábio Mantovaneli palestra sobre “O que a Psicanálise tem a dizer sobre Identidade e Identificação?”. Ele abordará aspectos sobre as modificações sociais causadas pela expansão do consumismo e como o aumento das relações virtuais afeta identidades e as identificações dos seres humanos na contemporaneidade.

Na abertura do evento, a socióloga e antropóloga, doutora em Ciências Sociais Thais Martins, vai autografar o livro de sua autoria “Memórias da Chuva” e distribuir aos interessados. O livro traz contos e poemas inspirados nas figuras históricas de Mato Grosso do Sul e lendas regionais. Na ocasião, a autora vai doar 222 exemplares da obra para a Biblioteca Isaias Paim, que ficará responsável pela distribuição às bibliotecas dos municípios do interior.

O Ciclo de Pensamentos Contemporâneos – Novas ideias para velhos problemas abrange encontros mensais ao longo do segundo semestre deste ano, todos com entrada franca. Os parceiros da Biblioteca Publica Dr. Isaias Paim na edição de agosto são o Instituto Histórico e Geográfico de MS, Instituto Martin Luther King e Museu de Arqueologia da UFMS.

Para participar das palestras não é necessário inscrição prévia. Será conferido certificado de participação aos que desejarem. A Biblioteca Isaias Paim fica no 2º andar do Memorial da Cultura e da Cidadania: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro. Mais informações pelo telefone (67) 3316-9161.

Deixe seu Comentário

Leia Também