Fotografia tirada em passeio turístico de MS vence prêmio internacional

A fotografia de um jacaré-coroa submerso nas águas cristalinas do rio Olho d’Água, registrada pelo fotógrafo Marcio Cabral, no Recanto Ecológico Rio da Prata, em Jardim, conquistou o prêmio internacional "Our Nature Photo & Video Award 2025", na categoria 'Pure Nature/Water'.

Nesta edição, o júri internacional avaliou 2.184 imagens de 213 fotógrafos, representando 35 países, em um processo de julgamento anônimo que considerou a qualidade artística, técnica e narrativa de cada obra.

O concurso foi promovido pela Fundação Vértes Kozma, na Hungria, e celebra produções visuais que ressaltam a natureza, o meio ambiente e a sustentabilidade.

A cena premiada mostra o jacaré imóvel, à espreita, enquanto um cardume de corimbas passa logo atrás — um registro raro e impressionante, possível graças à transparência única das águas do rio Olho d’Água, que revela com clareza a vida subaquática da região.

"É uma grande alegria representar o Brasil com uma foto feita no Recanto Ecológico Rio da Prata, referência em sustentabilidade e conservação. Ser premiado em concursos tão prestigiados da Europa mostra a força e a beleza do rio Olho d’Água. O registro de um jacaré-coroa em águas cristalinas é algo raríssimo, pois normalmente essa espécie habita locais de baixa visibilidade. No Olho d’Água, porém, a transparência única do rio revela toda a riqueza da fauna e da flora, permitindo cenas extraordinárias como essa", afirmou Marcio Cabral.

Não é a primeira vez que uma imagem feita no Recanto Ecológico Rio da Prata ganha destaque internacional. A fotografia “Tapir Dive”, também de autoria de Marcio Cabral, que mostra uma anta mergulhando nas águas cristalinas do rio Olho d’Água, já foi premiada em outras competições de prestígio, reforçando o potencial do destino para a fotografia de natureza e o ecoturismo sustentável.

