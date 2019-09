Fundação da Cultura analisa demandas para o Estado

A presidente da Fundação de Cultura, Mara Caseiro, se reuniu nesta segunda-feira (16), com a Comissão do Plano Plurianual (PPA), para tratar das demandas culturais do estado, no período de 2020 a 2023.

"Nós estamos analisando quais ações nós poderemos contemplar neste período. São solicitações dos municípios que vão do teatro até a implementação do Sistema Estadual de Cultura", declarou Mara.

Segundo ela, por determinação do governador Reinaldo Azambuja e do secretário de Governo, Eduardo Riedel, foram realizados diversos encontros regionais para identificar as necessidades culturais da população.

Com base nesses dados, a comissão, juntamente com a presidente da Fundação, estão analisando os pedidos de todo o estado para decidir o que poderá ser atendido.

"Nosso desejo é levar para toda a população de Mato Grosso do Sul, as atividades da Fundação, como teatro, cinema, literatura, economia criativa, bem como a abertura de editais do Fundo de Investimentos Culturais (FIC)", disse a presidente

Deixe seu Comentário

Leia Também