Fundação de Cultura do MS oferece oficinas e mostras de artes

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) divulgou a programação cultural deste fim de semana, com mostras de artes e oficinas gratuitas. Os eventos foram preparados para curtir com amigos e a família.

Confira aqui:

-Centro Cultural José Octávio Guizzo

Explosão de cores, formas e talentos. Assim podem ser definidas as exposições “Catarse”, de Márcia Albuquerque, e “Fluido Vital”, de Rose Moura, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, da FCMS.

As mostras apresentam obras em óleo sobre tela, acrílico sobre tela e duas obras interativas em que o público participa utilizando o celular, rede social e aplicativo.

Logo ao entrar no Centro Cultural, na galeria Wega Nery, as pessoas já têm contato com o abstrato que caracteriza o trabalho da artista, psicóloga e ativista Márcia Albuquerque.

Na sala Ignês Corrêa da Costa, a artista visual e arte-educadora, Rose Moura traz obras em óleo sobre tela cuja temática principal é a evolução dos seres segundo a ótica espírita.

A entrada para ambas as mostras é franca. O Centro Cultural fica na rua 26 de Agosto, 453, entre Avenida Calógeras e a 14 de Julho. As mostras podem ser visitadas de terça a sexta-feira, das 8h às 22 horas e aos sábados, das 8h às 18h.

-Espaço Jorapimo

A grande galeria de artes visuais do Memorial da Cultura e da Cidadania foi reaberta pela Fundação de Cultura. Batizado como Espaço Jorapimo, o local recebe a mostra “Lídia”, com obras inspiradas pelo trabalho e pioneirismo de Lídia Baís.

Pinturas com diferentes técnicas aliadas a esculturas rendem uma mostra totalmente inspirada nas criações de uma das mais importantes artistas de nossa história cultural.

A exposição conta com trabalhos de 22 artistas, entre eles a própria Lídia, cujo acervo de peças é mantido pelo Museu de Arte Contemporânea.

O Espaço Jorapimo fica na avenida Fernando Correa da Costa, 559, no Centro. A exposição fica aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. A entrada é franca.

-Marco

Já o Museu de Arte Contemporânea (Marco), da FCMS inicia neste sábado, dia 6 de abril, uma série de Oficinas de Desenho realizadas em parceria com a Associação Pestalozzi de Campo Grande.

São três oficinas independentes que acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras. A primeira é Princípios Básicos de Desenho, seguida de Princípios Básicos de Aquarela, no dia 13 de abril, e Princípios Básicos de Lápis de Cor no dia 20 de abril.

O valor das três oficinas é de R$ 45,00. As inscrições podem ser feitas diretamente no Museu ou pelo telefone (67) 3326-7449. O Marco fica no Parque das Nações Indígenas, na rua Antônio Maria Coelho, 5000, no Carandá Bosque.

