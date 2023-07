Fundação de MS abre inscrições para participação de artesãos em feira nacional

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul lançou chamamento público para artesãos do Estado que queiram participar da Fenacce (Feira Nacional de Artesanato e Cultura), que será realizada de 26 de setembro a 1° de outubro de 2023, no Centro de Eventos do Ceará em Fortaleza (CE). As inscrições estarão abertas até o dia 26 de julho.

São 6 vagas disponíveis, sendo 2 para artesãos individuais ou MEI e 4 para entidades representativas do artesanato, para ocupação de um espaço coletivo de 50 m², para divulgação e comercialização de produtos artesanais.

Os selecionados deverão arcar com as próprias despesas de passagens, traslados, hospedagem e alimentação durante todo o evento. O edital completo está disponível aqui.

Fenacce

A 5ª edição da feira cearense promete mais de 180 estandes com artesanatos de diversos estados brasileiros, além de apresentações, oficinas e rodadas de negócios.

