Cultura

Gastronomia campo-grandense volta a ganhar destaque em festival de hambúrguer

Os dois empreendimentos são comandados pelo empresário Guilherme França

02 fevereiro 2026 - 17h38
Hambúrguer do Burger PubHambúrguer do Burger Pub   (Divulgação)

A gastronomia campo-grandense voltou a ser destaque e emplacou bons resultados no Burger Fest 2025, o maior festival de hambúrguer do país. Dessa vez, os desempenhos ficaram por conta do Burger Pub e da York Sandwich Shop.

Comandadas pelo empresário Guilherme França, a Burger Pub garantiu o 7º lugar na categoria Melhor Engajamento, enquanto a York fez sua primeira participação na competição e de quebra, entrou no Top-50, alcançando a 44ª colocação.

Na York Sandwich Shop, o destaque foi o Crispy Burger, com pão brioche, hambúrguer Angus de 120g, queijo prato, bacon crocante, couve crispy e um toque autoral: ketchup de goiabada defumado preparado com Heinz Tradicional, além de maionese aioli.

Já a Burger Pub apostou no Onion King, um sanduíche robusto que levou pão brioche, burger grelhado de 170g, cheddar maturado, bacon crocante, cebola crispy artesanal, alface americana, tomate e ketchup Heinz Bacon & Cebola Caramelizada.

“Completar dez anos e, ao mesmo tempo, conquistar reconhecimento nacional é muito simbólico para nós”, afirma Guilherme França. “Festivais como o Burger Fest fortalecem as marcas, movimentam a cidade e colocam Campo Grande no mapa gastronômico do Brasil.”

