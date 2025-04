Gastronomia de MS ganha destaque em filme financiado pela Lei Paulo Gustavo

Foi lançado na última sexta-feira (28) um curta-metragem que apresenta os sabores e tradições da gastronomia de Mato Grosso do Sul. A produção integra o "Circuito Gastronômico de Campo Grande" e destaca ingredientes típicos e pratos criados por chefs locais. O filme foi financiado pela Lei Paulo Gustavo, com apoio da Prefeitura de Campo Grande e do Ministério da Cultura.

O filme convida o público a mergulhar nos sabores que moldam a base da culinária sul-mato-grossense, revelando a riqueza dos ingredientes típicos da região, ao acompanhar os pratos criados no evento “Circuito Gastronômico de Campo Grande”.

O evento reúne restaurantes que criam receitas com produtos regionais como baru, pequi, guavira, queijo Nicola, carne de sol, sobá e mandioca. A iniciativa começou em 2023 com 60 restaurantes e dobrou de tamanho em 2024.

A idealizadora Márcia Marinho explica que o objetivo do Circuito é fortalecer a identidade da gastronomia local. “Ele nasce com o objetivo de fomentar a gastronomia regional e os ingredientes regionais. E foi um sucesso. Em 2023, primeiro ano em que realizamos o Circuito, estivemos em 60 restaurantes de nosso estado. No segundo, em 2024, tivemos o dobro de participantes”, relembra ela.

O produtor José Marques destacou que o evento tem ajudado a popularizar os sabores regionais. “Se pensarmos que três anos atrás quase não ouvíamos falar dos nossos ingredientes. No máximo, sabíamos do sobá e da sopa paraguaia. Hoje já conseguimos observar mais opções de pratos que tem nos ingredientes do cerrado o protagonista de sua receita. E muito dessa conquista desta conquista se deve à iniciativas como a do Circuito Gastronômico”, completa.

Dirigido por Caio Sakamoto Dias, o curta documenta a evolução do Circuito e a criatividade dos chefs. Em 2025, o evento terá sua terceira edição, mantendo o foco na inovação e na valorização da culinária regional. Mais informações podem ser acessadas no site oficial do projeto (clique aqui).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também