Governo lança 22ª edição do Festival de Inverno de Bonito

Na tarde desta quinta-feira (03), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, juntamente com a Fundesporte – (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), e a Secretaria Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, lançou oficialmente o calendário da 22ª edição do Festival de Inverno de Bonito, que começa no dia 23 de agosto e segue até o dia 27, com atrações musicais e culturais para a população de todo o Estado.

O lançamento do tradicional evento aconteceu em Campo grande, e contou com a presença do governador do Estado, Eduardo Riedel, a primeira-dama, Mônica Riedel, do Secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda, do Diretor Presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, do diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, e do prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues.

Na ocasião, o secretário da SEETESCC, Marcelo Miranda parabenizou os organizadores do festival, e afirmou que, a realização do evento significa a valorização da cultura sul-mato-grossense. “O Festival de Inverno de Bonito é um evento privado, mas que vai valorizar a cultura de Mato Grosso do Sul como um todo nos cinco dias de festa”, disse.

Além disso, Marcelo relembrou o quanto o momento é especial, tendo em vista que, é o primeiro festival no governo de Eduardo Riedel. “Nós estamos trabalhando conforme os pilares que o Governo nos orienta, e com isso, conseguimos realizar o evento este ano com uma diminuição significativa dos gastos em relação aos anos anteriores, e isso se deve a parceria e empenho com a Prefeitura Municipal de Bonito”, ressaltou.

Também presente no evento, o diretor presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling lembrou que, além de ser um grande evento cultural, o Festival de Inverno de Bonito também gera um grande fluxo turístico para o principal ponto turístico do Estado, que é Bonito. “Estou nessa pasta há 7 anos, e é a primeira vez que nós participamos ativamente da realização do Festival, e nada mais justo, tendo em vista que o turismo e cultura se complementam, e nosso objetivo, é incluir essa festa, em um dos principais eventos culturais a nível nacional”, discursou.

Herculano Borges é diretor-presidente da Fundesporte e comentou que, a Fundação tem preparado diversas atividades infantis para que as crianças também possam se divertir. “O Festival é um evento para toda a família, então nós não podemos esquecer das crianças, por isso, nós preparamos uma programação especial para eles, com shows de Mundo Bita e Palavra Cantada”, afirmou.

Prestigiando o lançamento, o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues demonstrou sua felicidade com mais uma edição do festival, e ressaltou que, mesmo que a data escolhida tenha sido em baixa temporada, mais de 70% dos ingressos já foram vendidos. “Agradeço a toda equipe do Governo do Estado por apoiar esse evento e Bonito estará esperando por todos vocês para prestigiá-lo”, convidou.

Em seu discurso, o Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel parabenizou a equipe que organiza e apoia o evento, e afirmou que os festivais, são a única maneira de tocar o coração das pessoas, através da cultura. “Com toda a certeza, essa festa que está chegando na sua 22ª edição movimenta a economia, mas além disso, ela gera um sentimento importante de reconhecimento do nosso Estado para o Brasil”, enfatizou.

Riedel ainda acrescentou que Mato Grosso do Sul se reafirma cada vez mais atrevés da cultura, e isso é muito benéfico para a capacidade de destacar MS no cenário nacional pela culinária, pela arte e pelos hábitos. “O investimento é de mais de R$ 7 milhões de reais, mas mais importante do que o recurso aplicado é a certeza de que ele retorna para nós em forma de movimentação econômica”, concluiu.

