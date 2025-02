Governo se prepara para lançar streaming gratuito com filmes brasileiros

O Ministério da Cultura (MinC) está finalizando os preparativos para lançar ainda neste ano, durante o segundo semestre, uma plataforma de streaming gratuita com uma série de produções audiovisuais brasileiras.

Uma das motivações para a criação da plataforma foi o sucesso do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que rendeu um Globo de Ouro para Fernanda Torres, além de indicações para a atriz e o filme no Oscar.

A plataforma, que já havia sido anunciada ainda em 2024, irá disponibilizar gratuitamente uma série de conteúdos audiovisuais brasileiros, entre curtas, médias e longas-metragens. O investimento será de R$ 4,2 milhões, com o edital tendo como objetivo o licenciamento de 447 obras.

“A plataforma está em fase de finalização, prometendo democratizar o acesso às produções nacionais, além de enriquecer o panorama do consumo de produções audiovisuais brasileiras e garantindo que a cultura do país seja acessível a todos”, disse a pasta.

Apesar de já estar em andamento, o Ministério da Cultura ainda não revelou o nome da plataforma.

