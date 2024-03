Grupo Casa realiza encontro entre mulheres criadoras nesta sexta na Capital

No Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira (8), o Grupo Casa irá realizar o 1º Casa Cult - Mulheres em Cena, na sede do grupo, em Campo Grande. O público poderá conferir apresentações de cenas autorais de teatro, de dança e de música.

No dia do evento, as artistas mulheres convidadas irão conversar sobre mercado de trabalho, as conquistas e os desafios de compor uma trajetória na arte. “O Grupo Casa luta pela equidade de gênero na criação e para que tenha mais mulheres e pessoas da diversidade no lugar da criação. Vamos debater sobre isso e vamos ter apresentação de várias artistas mulheres. Será uma troca das artistas convidadas das suas existências na arte e aí abrimos para o público para que conseguimos fazer essa troca”, explicou a diretora do Grupo Casa, Ligia Prieto.

Uma das apresentações da noite será da atriz Ana Lucia Serrou, que há 5 anos faz parte do grupo e, desde então, vem escrevendo dramaturgias e enfrentando a cena com o foco de sua pesquisa no etarismo e na liberdade de mulheres com mais de 50 anos.

"As minhas criações revelam o grito de uma mulher madura, que convive com visão estereotipada em relação ao lugar da mulher idosa na sociedade. O preconceito e a discriminação com a pessoa idosa, ainda tão presente na cultura da sociedade mundial, perpassa os diferentes âmbitos da vida coletiva, levam ao etarismo ou velhofobia. Devido às poucas ações de inclusão e de educação sobre a maturidade feminina, sinto a necessidade de dar visibilidade aos mitos em relação à idade", destacou ela.

Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada). O grupo também pode a doação de 1 kg de alimento não perecível, para ser entregue a Associação das Mulheres das Favelas de Mato Grosso do Sul.

Grupo Casa

Este ano o Grupo Casa - Coletivo de artistas, completa 10 anos de trajetória, atuando em Campo Grande como Companhia e escola de formação livre com alunos de todas as idades. Ao longo dos anos, mais de mil alunos já passaram por lá. A Companhia também participou de mais de 20 festivais, como na última edição do Festival de Inverno de Bonito, realizado em agosto de 2023.

Serviço

Evento: Casa Cult - Mulheres em Cena;

Dia: 8 de março (sexta-feira);

Local: Rua Visconde de Taunay, 306;

Horário: 19h;

Os ingressos podem ser adquiridos pelo número (67) 9 9290-6961.

