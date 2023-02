Humoristas do 'Melhores do Mundo' se apresentam em março na Capital

O espetáculo 'Hermanoteu na Terra de Godah' é o mais conhecido da Cia. de Comédia 'Os Melhores do Mundo'. Com 26 anos de estrada, a peça será encenada em Campo Grande nos dias 11 e 12 de março, com sessões extras às 21h (sábado) e 20h30 (domingo), no Teatro Glauce Rocha. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site.

Criada em 1995, reverenciada pelo público e ainda extremamente atual, essa despretensiosa sátira aos antigos filmes sobre o Antigo Testamento se utiliza de notórios fatos e personagens históricos para fazer humor com o dia a dia da realidade.

Nos palcos, a Cia. tem o orgulho de contar com a luxuosa e divertida participação de Chico Anysio, que interpreta Deus com textos em off.

Serviço

Hermanoteu na Terra de Godah;

Data: 11 e 12 de Março;

Local: Teatro Glauce Rocha;

