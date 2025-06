Guns N' Roses anuncia turnê no Brasil com shows na região Centro-Oeste

O Guns N’ Roses, uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, acaba de confirmar cinco shows no Brasil em 2025, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. As apresentações fazem parte da turnê mundial "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things".

A lendária formação liderada por Axl Rose (vocais, piano), Slash (guitarra solo) e Duff McKagan (baixo) – agora com Isaac Carpenter na bateria – fará quatro shows em capitais no mês de outubro: dia 21 em Florianópolis (Arena Opus); dia 25 em São Paulo (Allianz Parque), dia 28 em Curitiba (Pedreira Paulo Leminsky), e dia 31 em Cuiabá (Arena Pantanal). E a última apresentação será no dia 2 de novembro, em Brasília (Arena BRB).

Haverá pré-venda exclusiva para o fã-clube, (com duração de 24h), que começa no dia 9 de junho (segunda-feira), às 10h, no www.eventim.com.br/gunsnroses, para as cidades de São Paulo e Brasília.

Para a cidade de Florianópolis a pré-venda será feita pelo site www.uhu.com, e para a cidade de Curitiba pelo site www.bilheteriadigital.com.br. Na cidade de Cuiabá a pré-venda começa às 9h, do dia 9, pelo site www.bilheteriadigital.com.br .

Em São Paulo haverá ainda a pré-venda Allianz Seguros que será somente on line, do dia 10 de junho (terça-Feira), às 10h, até o dia 12 de junho (quinta-feira), às 10h.

As vendas online para o público em geral começam no dia 12 de junho (quinta-feira) às 10h, no www.eventim.com.br/gunsnroses e, presencialmente, na Bilheteria Oficial a partir das 11h, também dia 12.

Em Florianópolis a venda geral começa no dia 12 de junho, às 10h, pelo site www.uhu.com. Em Curitiba a venda geral será a partir do dia 10 de junho, às 10h, pelo www.bilheteriadigital.com.br , e no dia 12 de junho na bilheteria física. Para o show de Cuiabá os ingressos também serão vendidos pelo site www.bilheteriadigital.com.br, a partir das 9h, do dia 10 de junho e a bilheteria presencial a partir do dia 17 de junho, às 10h.

Brasília terá seus ingressos disponíveis para venda geral no dia 10 de junho, a partir das 10h, pelo site www.eventim.com.br .

No final do ano passado, foram anunciadas 24 datas na Ásia e na Europa, com as participações especiais de Public Enemy, Rival Sons e Sex Pistols com Frank Carter em datas selecionadas. Agora além dos shows no Brasil a banda anuncia datas para a Costa Rica (01/10), El Salvador (04/10), Colômbia (07 e 11/10), Chile (14/10), Argentina (17/10), Peru (05/11) e México (08/11).

