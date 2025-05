Há quatro dias do prazo, 65,6% dos contribuintes já entregaram declaração do IR

Dados da Receita Federal mostram que, até as 18h da última sexta-feira (23), 30.328.822 milhões de pessoas tinham enviado a declaração de Imposto de Renda (IR), número que representa 65,65% do montante esperado este ano, que ficou em 46,2 milhões.

Os contribuintes têm até esta sexta-feira (30), às 23h59, para entregar a declaração do IR.

Segundo os dados da RF, 62,6% dos contribuintes que entregaram a declaração terão direito à restituição, enquanto 20,2% precisarão pagar imposto e 17,2% não têm a receber nem a pagar.

Os números também apontam que 83,6% dos contribuintes preferiu preencher o documento usando o computador, enquanto 10,9% optaram pela opção online e 5,5% fizeram a declaração pelo aplicativo Meu Imposto de Renda.

Dados mostram que, até o dia 23 de maio, 48,4% preferiram a declaração pré-preenchida.

