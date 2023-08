Há um ano, Aracy Balabanian relembrou trajetória e infância em Campo Grande; assista

Saiba Mais Cultura Campo-grandense Aracy Balabanian morre aos 83 anos

Há cerca de um ano, a atriz Aracy Balabanian relembrou seus momentos da infância em Campo Grande, a inspiração do circo que fez ela a gostar da arte e principalmente o momento em que precisou deixar a cidade para se mudar para São Paulo acompanhada com os irmãos, quando ainda tinha 10 anos.

"Eu não sabia que era [inspiração do circo], que tinha sido lá [em Campo Grande] e foi lá. Não era nem o circo dos bichos, dos palhaços, eu sempre gostei muito, mas era dos dramas finais. Todos os circos que se apresentavam tinham um drama", disse a atriz.

A entrevista foi dada ao apresentador Pedro Bial, no programa 'Conversa com Bial', da Rede Globo.

Aracy relembrou como era lindo ver os artistas se hospedarem no hotel, naquela época, luxuoso para a capital sul-mato-grossense e eles aproveitavam para andar pelas ruas passando, inclusive, na frente do comércio do seu pai que vendia sapatos.

"Meu pai era comerciante e tinha uns públicos que vinha buscar rapadura, mas nós não vendíamos rapadura. Era essa Campo Grande que eu achava o melhor lugar do mundo e quando tivemos que mudar, que os irmãos mais velhos estavam precisando estudar, eu chorei muito, os cachorros correndo atrás do trem. Eu achei que minha vida tinha acabado naquele instante", comentou aos risos e emocionada.

Morte - Nesta segunda-feira (7), a atriz campo-grandense faleceu em decorrência de uma luta intensa contra um diagnóstico de câncer no pulmão desde outubro do ano passado. Ela estava internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro.

Balabanian estreou oficialmente nas telinhas em 1965. A atriz também tinha em seu vasto currículo atuações em séries e novelas. Suas participações marcantes ficam por conta de Sai de Baixo, Vila Sésamo, Corrida do Ouro, Ti-Ti-Ti e A Próxima Vítima. Ela despontou no teatro nos anos 1960, trabalhando em Os Ossos do Barão, de Jorge Andrade, e na montagem brasileira de Hair.

Seu último trabalho completo na TV foi a novela Sol Nascente, de 2016. Desde então, ela fez participações esporádicas em produções como Malhação e Juntos a Magia Acontece.

