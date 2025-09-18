Hiper Center emite nota sobre episódio com baratinha em expositor

Saiba Mais Geral Adicional de barata? Vídeo mostra invasora caminhando sobre comida em mercado da Tamandaré

O Hiper Center Tamandaré, localizado no cruzamento da Avenida Euler de Azevedo com a Tamandaré, emitiu uma nota de esclarecimento nesta quinta-feira (18) após a divulgação de um episódio envolvendo uma barata sobre alimentos expostos no supermercado.

A empresa afirmou que a dedetização é realizada regularmente em suas unidades, sendo a última aplicação na unidade da Euler realizada no dia 29 de agosto deste ano, com validade de 30 dias.

Ao ser informado do ocorrido, o hipermercado acionou imediatamente a empresa responsável pela dedetização para uma nova varredura na loja. "...Tão logo tomamos conhecimento do ocorrido, acionamos imediatamente a empresa responsável pelo serviço para fazer uma varredura na loja.

Reforçamos o compromisso com a limpeza das nossas lojas".

Caso

Na manhã de quarta-feira (17), uma cliente flagrou uma barata circulando sobre as panquecas expostas no supermercado. Ela registrou o momento e encaminhou o vídeo para a reportagem, relatando que, ao ver o animal sobre os alimentos, perdeu a fome e decidiu não consumir o almoço.

