Cultura

Hiper Center emite nota sobre episódio com baratinha em expositor

A empresa afirmou que a dedetização é realizada regularmente em suas unidades

18 setembro 2025 - 10h52Sarah Chaves
Foto: ReproduçãoFoto: Reprodução  

O Hiper Center Tamandaré, localizado no cruzamento da Avenida Euler de Azevedo com a Tamandaré, emitiu uma nota de esclarecimento nesta quinta-feira (18) após a divulgação de um episódio envolvendo uma barata sobre alimentos expostos no supermercado.

A empresa afirmou que a dedetização é realizada regularmente em suas unidades, sendo a última aplicação na unidade da Euler realizada no dia 29 de agosto deste ano, com validade de 30 dias.

Ao ser informado do ocorrido, o hipermercado acionou imediatamente a empresa responsável pela dedetização para uma nova varredura na loja. "...Tão logo tomamos conhecimento do ocorrido, acionamos imediatamente a empresa responsável pelo serviço para fazer uma varredura na loja.
Reforçamos o compromisso com a limpeza das nossas lojas".

Caso
Na manhã de quarta-feira (17), uma cliente flagrou uma barata circulando sobre as panquecas expostas no supermercado. Ela registrou o momento e encaminhou o vídeo para a reportagem, relatando que, ao ver o animal sobre os alimentos, perdeu a fome e decidiu não consumir o almoço. 

 

