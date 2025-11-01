Humorista francês, Halloween e Jads & Jadson agitam sabadão na Capital

O sabadão promete agito em Campo Grande. As festas de Halloween continuam, além de show de comédia e para os fãs de sertanejo, o show da dupla Jads & Jadson garante o romantismo e o modão na Expogenética.

Sábado (1)

Paul Cabannes – Alma de Brasileiro - O humorista francês radicado no Brasil desde 2015 traz seu show para a Capital, após pedir sugestões de temas pelo Instagram aos campo-grandenses. Local: Teatro Dom Bosco | Entrada: R$ 50 a R$ 140 (meia disponível).

Jads & Jadson – RodeoFest / Expogenética - A segunda noite do evento será comandada com hits que misturam a força do campo com o romantismo sertanejo, identidade da dupla.

Horário: 19h | Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Halloween Parte 2 – O Irlandês Pub - Com DJ Magão, American Rádio e Bortoti & Banda, a noite ainda terá concurso de fantasia.

Horário: 17h às 3h03 | Entrada a partir de R$ 20.

Duelo Mortal – Capivas Cervejaria - Vista sua melhor fantasia e se prepara para ganhar o titulo do Duelo Mortal.

Disputa de fantasias a partir das 19h. Entrada: R$ 10.

