Menu
Menu Busca sábado, 01 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Humorista francês, Halloween e Jads & Jadson agitam sabadão na Capital

Paul Cabannes estaciona em Campo Grande com seu espetáculo Alma de Brasileiro

01 novembro 2025 - 08h45Gabrielly Gonzalez
ReproduçãoReprodução  

O sabadão promete agito em Campo Grande. As festas de Halloween continuam, além de show de comédia e para os fãs de sertanejo, o show da dupla Jads & Jadson garante o romantismo e o modão na Expogenética.

Confira!

Sábado (1)

Paul Cabannes – Alma de Brasileiro - O humorista francês radicado no Brasil desde 2015 traz seu show para a Capital, após pedir sugestões de temas pelo Instagram aos campo-grandenses. Local: Teatro Dom Bosco | Entrada: R$ 50 a R$ 140 (meia disponível).

Jads & Jadson – RodeoFest / Expogenética - A segunda noite do evento será comandada com hits que misturam a força do campo com o romantismo sertanejo, identidade da dupla.
Horário: 19h | Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Halloween Parte 2 – O Irlandês Pub - Com DJ Magão, American Rádio e Bortoti & Banda, a noite ainda terá concurso de fantasia.
Horário: 17h às 3h03 | Entrada a partir de R$ 20.

Duelo Mortal – Capivas Cervejaria - Vista sua melhor fantasia e se prepara para ganhar o titulo do Duelo Mortal.
Disputa de fantasias a partir das 19h. Entrada: R$ 10.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Concursos de fantasias de Hallowen, shows de Eduardo Costa e Jads & Jadson animam a capital
Cultura
Concursos de fantasias de Hallowen, shows de Eduardo Costa e Jads & Jadson animam a capital
Eduardo Costa -
Cultura
É hoje! Eduardo Costa faz show com entrada gratuita na Expogenética MS na Capital
Musical chega a Campo Grande com humor ácido e crítica à sociedade moderna
Cultura
Musical chega a Campo Grande com humor ácido e crítica à sociedade moderna
Chef Paulo Machado
Cultura
Chef de MS leva sabor pantaneiro mundo afora e receitas para eventos internacionais
Segundo o coordenador do projeto, Ralfer Campagna, a revista busca preservar a memória da dança em MS
Cultura
Projeto celebra a criação artística e preserva a memória da dança sul-mato-grossense
Wagner Moura em "O Agente Secreto"
Cultura
Wagner Moura e "O Agente Secreto" são indicados ao Gotham Awards
O jacaré-coroa imóvel em meio ao cardume de corimbas
Cultura
Fotografia tirada em passeio turístico de MS vence prêmio internacional
Atleta do Real Madrid e influencer
Cultura
Com balões e rosas, Vinicius Júnior assume namoro com Virgínia: 'V&V'
O projeto, que também passou por Três Lagoas e Dourados, busca ampliar o acesso à dança e valorizar a arte
Cultura
Cia Dançurbana leva dança e imaginação às escolas da Capital
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote

Mais Lidas

O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho
Eduardo Costa -
Cultura
É hoje! Eduardo Costa faz show com entrada gratuita na Expogenética MS na Capital
Foto -
Polícia
VÍDEO - Operação da PM contra motos barulhentas no Nova Lima lota guincho