Inscrições abertas para curso gratuito de Portagem e Acrobacia Coletiva

Artistas circenses de Campo Grande e região têm até o dia 02 de outubro para se inscrever no curso gratuito de Capacitação em Portagem e Acrobacia Coletiva, promovido pela Cia Pisando Alto. Com o objetivo de aprimorar as habilidades técnicas de profissionais locais e formar novos multiplicadores no Mato Grosso do Sul, o curso contará com a presença de renomados mestres do circo, oferecendo uma formação de alto nível.

A capacitação, que terá duração de quatro meses, será dividida em quatro módulos e será conduzida por grandes nomes do circo nacional e internacional. As aulas serão de outubro de 2025 a janeiro de 2026, durante a noite, das 18h às 22h.

O curso é voltado para artistas que já atuam com portagem e/ou acrobacia coletiva ou que possuam experiência prévia. As aulas acontecerão no Ateliê Cênico da Cia Pisando Alto, com cerca de 248 horas de treinamento prático ao longo de todo o período.

Para se inscrever, os interessados devem preencher um formulário online (clicando aqui) até o dia 02 de outubro. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (67) 99169-0788.

Grandes mestres do circo

Entre os instrutores do curso estão companhias e artistas consagrados, como a Mano a Mana, especializada em Mão a Mão e Barra Russa, a Cia Bravata, com vasta experiência acadêmica e prática internacional, e a Troupe Guezá, reconhecida pela pesquisa de acrobacias corporais. Esses mestres compartilharão suas técnicas e conhecimentos com os alunos, oferecendo uma imersão de qualidade no universo circense.

