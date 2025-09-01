Menu
Menu Busca segunda, 01 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Inscrições para oficinas do Festival D'Água na Peneira estão abertas em Campo Grande

O evento ocorre de 5 a 7 de setembro com palestras gratuitas voltadas à primeira infância e público da área de educação

01 setembro 2025 - 13h52Sarah Chaves

Estão abertas as inscrições para as oficinas do Festival D’Água na Peneira – Arte e Cultura para a Primeira Infância, que será realizado de 5 a 7 de setembro no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande.

Serão oferecidas oito oficinas gratuitas, com temas como leitura no colo, literatura, artes plásticas, dança materna e cultura da infância, conduzidas por profissionais de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Minas Gerais.O público-alvo das oficinas são profissionais da educação e responsáveis por crianças na primeira infância.

As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição, no site: https://linktr.ee/Ciadaguanapeneira Além das oficinas, a programação inclui espetáculos, exposições e atividades para bebês, crianças pequenas, famílias, educadores e agentes culturais.

O festival foi contemplado pelo edital nº 25/2024 com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).


Confira a programação completa:
1º dia - 05 de setembro - TEMA: Gostava mais do vazio do que do cheio
14 às 16h- OFICINA DE FORMAÇÃO: Acalantos e Brincadeiras – LUCILENE SILVA (SP)
19 h- ABERTURA com Peneirinha  de Versos - CIA D´ÁGUA NA PENEIRA (MS)
19h30- RODA DE CONVERSA:  Poéticas na primeira infância com a participação de Lucilene Silva (SP), Juliana Daher (MG) e Mariana Stocchero, e com mediação de Giulia Schröder (MS).
 
2º dia - 06 de setembro - TEMA: Do chão e das coisas desimportantes
10h- Oficina: Dança Materna Para Bebês De Colo- Ludmila Yarasukai (Mg)
10h - Vivência Literária Para Bebês E Crianças Pequenas: Leitura No Colo –Cia Pé De Moleque (Mg)
11h- Espetáculo Teatral- Tindolelê- Teatro De Brincar (Ms)
14h- Contação De Histórias- Ciro Brincante (Ms)
15h- Oficina: Dança Materna Para Bebês Caminhantes- Ludmila Yarasukai (Mg)
16h- Espetáculo Musical: Canto De Passarim –Cia Pé De Moleque (Mg)
 
3º dia - 07 de setembro - TEMA: Peraltagens
10h- Oficina Para Bebês: Meu Livro Na Ponta Dos Dedos- Júlia Azeredo (Mg)
10h- Oficina Para Crianças: Corpo Que Risca, História Que Dança-Bárbara Flor (Mg)
11h- Oficina: Vivências Musicais- Mariana Stocchero (Ms)
14h-Teatro De Mamulengos: Eu E Tu Puxa O Rabo Do Tatu- Bárbara Flor (Mg)
15h- Oficina Para Crianças De 3 A 6 Anos: Brincando Com Palavras - Júlia Azeredo (Mg)
16h- Encerramento: Brincaço Cultural- Cia D'água Na Peneira (Ms)

 
 

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Academia Sul-Mato-Grossense de Letras abre inscrições para concurso de contos
Cultura
Academia Sul-Mato-Grossense de Letras abre inscrições para concurso de contos
Foto: Toho
Cultura
Abre nesta semana a pré-venda de ingressos para a Ghibli Fest no cinema da Capital
'Domingou'? Campo Grande tem pagode, teatro e festival de dança
Cultura
'Domingou'? Campo Grande tem pagode, teatro e festival de dança
Família Luzo
Cultura
Identidade sul-mato-grossense: Família leva tradição do laço comprido no sangue
1ª edição da festa foi um sucesso.
Cultura
Expogenética quer se tornar o "Barretão" de MS
Campo Grande recebe Liniker em edição de setembro do MS ao Vivo
Cultura
Campo Grande recebe Liniker em edição de setembro do MS ao Vivo
'Mixi Pé na Estrada' encerra circulação na Capital com espetáculo gratuito para crianças
Cultura
'Mixi Pé na Estrada' encerra circulação na Capital com espetáculo gratuito para crianças
Foto: Roberto Ajala
Cultura
Morada dos Baís reabre com nova programação cultural em Campo Grande
Capital ganha versão digital inspirada em "Bobbie Goods" para celebrar seus 126 anos
Cultura
Capital ganha versão digital inspirada em "Bobbie Goods" para celebrar seus 126 anos
Liniker
Cultura
SESC MS 79 anos: Liniker e Silveira se apresentam no Parque das Nações Indígenas

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Vítima era conhecida no bairro
Polícia
Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo
Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Policia efetuou a prisão do suspeito
Polícia
Suspeito de matar filho de policial no Nova Lima é preso pelo Garras