Inscrições para oficinas do Festival D'Água na Peneira estão abertas em Campo Grande

Estão abertas as inscrições para as oficinas do Festival D’Água na Peneira – Arte e Cultura para a Primeira Infância, que será realizado de 5 a 7 de setembro no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande.

Serão oferecidas oito oficinas gratuitas, com temas como leitura no colo, literatura, artes plásticas, dança materna e cultura da infância, conduzidas por profissionais de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Minas Gerais.O público-alvo das oficinas são profissionais da educação e responsáveis por crianças na primeira infância.

As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição, no site: https://linktr.ee/Ciadaguanapeneira Além das oficinas, a programação inclui espetáculos, exposições e atividades para bebês, crianças pequenas, famílias, educadores e agentes culturais.



O festival foi contemplado pelo edital nº 25/2024 com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).



Confira a programação completa:

1º dia - 05 de setembro - TEMA: Gostava mais do vazio do que do cheio

14 às 16h- OFICINA DE FORMAÇÃO: Acalantos e Brincadeiras – LUCILENE SILVA (SP)

19 h- ABERTURA com Peneirinha de Versos - CIA D´ÁGUA NA PENEIRA (MS)

19h30- RODA DE CONVERSA: Poéticas na primeira infância com a participação de Lucilene Silva (SP), Juliana Daher (MG) e Mariana Stocchero, e com mediação de Giulia Schröder (MS).



2º dia - 06 de setembro - TEMA: Do chão e das coisas desimportantes

10h- Oficina: Dança Materna Para Bebês De Colo- Ludmila Yarasukai (Mg)

10h - Vivência Literária Para Bebês E Crianças Pequenas: Leitura No Colo –Cia Pé De Moleque (Mg)

11h- Espetáculo Teatral- Tindolelê- Teatro De Brincar (Ms)

14h- Contação De Histórias- Ciro Brincante (Ms)

15h- Oficina: Dança Materna Para Bebês Caminhantes- Ludmila Yarasukai (Mg)

16h- Espetáculo Musical: Canto De Passarim –Cia Pé De Moleque (Mg)



3º dia - 07 de setembro - TEMA: Peraltagens

10h- Oficina Para Bebês: Meu Livro Na Ponta Dos Dedos- Júlia Azeredo (Mg)

10h- Oficina Para Crianças: Corpo Que Risca, História Que Dança-Bárbara Flor (Mg)

11h- Oficina: Vivências Musicais- Mariana Stocchero (Ms)

14h-Teatro De Mamulengos: Eu E Tu Puxa O Rabo Do Tatu- Bárbara Flor (Mg)

15h- Oficina Para Crianças De 3 A 6 Anos: Brincando Com Palavras - Júlia Azeredo (Mg)

16h- Encerramento: Brincaço Cultural- Cia D'água Na Peneira (Ms)





